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Путин заявил, что базу для национальных проектов уже создали - РИА Новости, 14.03.2024
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16:41 14.03.2024 (обновлено: 16:56 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/putin-1932999523.html
Путин заявил, что базу для национальных проектов уже создали
Путин заявил, что базу для национальных проектов уже создали - РИА Новости, 14.03.2024
Путин заявил, что базу для национальных проектов уже создали
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже сформирована устойчивая база для реализации новых национальных проектов. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:41
2024-03-14T16:56
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже сформирована устойчивая база для реализации новых национальных проектов."У нас база для этого создана, создана достаточно надежная, устойчивая", - отметил президент на совещании, говоря о реализации нацпроектов.Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин заявил, что базу для национальных проектов уже создали

Путин: устойчивую базу для новых национальных проектов уже создали

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже сформирована устойчивая база для реализации новых национальных проектов.
"У нас база для этого создана, создана достаточно надежная, устойчивая", - отметил президент на совещании, говоря о реализации нацпроектов.
Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".
 
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