https://ria.ru/20240314/putin-1932999523.html

Путин заявил, что базу для национальных проектов уже создали

Путин заявил, что базу для национальных проектов уже создали - РИА Новости, 14.03.2024

Путин заявил, что базу для национальных проектов уже создали

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже сформирована устойчивая база для реализации новых национальных проектов. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:41

2024-03-14T16:41

2024-03-14T16:56

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже сформирована устойчивая база для реализации новых национальных проектов."У нас база для этого создана, создана достаточно надежная, устойчивая", - отметил президент на совещании, говоря о реализации нацпроектов.Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".

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2024

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владимир путин, россия, общество