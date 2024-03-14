https://ria.ru/20240314/putin-1932930177.html
Путин участвует в церемонии заливки бетона на новой Ленинградской АЭС
Путин участвует в церемонии заливки бетона на новой Ленинградской АЭС - РИА Новости, 14.03.2024
Путин участвует в церемонии заливки бетона на новой Ленинградской АЭС
Президент Владимир Путин принимает участие в церемонии заливки бетона в основание нового энергоблока Ленинградской АЭС в режиме видеосвязи. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:53
2024-03-14T15:53
2024-03-14T15:53
владимир путин
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Президент Владимир Путин принимает участие в церемонии заливки бетона в основание нового энергоблока Ленинградской АЭС в режиме видеосвязи.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Путин на церемонии заливки бетона на Ленинградской АЭС в режиме ВКС
Путин на церемонии заливки бетона на Ленинградской АЭС в режиме ВКС
2024-03-14T15:53
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Путин участвует в церемонии заливки бетона на новой Ленинградской АЭС
Президент Владимир Путин принимает участие в церемонии заливки бетона в основание нового энергоблока Ленинградской АЭС в режиме видеосвязи.
2024-03-14T15:53
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PT11M40S
Президент Владимир Путин принимает участие в церемонии заливки бетона в основание нового энергоблока Ленинградской АЭС в режиме видеосвязи.