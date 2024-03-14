https://ria.ru/20240314/putin-1932930177.html

Путин участвует в церемонии заливки бетона на новой Ленинградской АЭС

Путин участвует в церемонии заливки бетона на новой Ленинградской АЭС - РИА Новости, 14.03.2024

Путин участвует в церемонии заливки бетона на новой Ленинградской АЭС

Президент Владимир Путин принимает участие в церемонии заливки бетона в основание нового энергоблока Ленинградской АЭС в режиме видеосвязи. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:53

2024-03-14T15:53

2024-03-14T15:53

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932931783_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad53792050e81e82e1e4011697d6852d.jpg

Президент Владимир Путин принимает участие в церемонии заливки бетона в основание нового энергоблока Ленинградской АЭС в режиме видеосвязи.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на церемонии заливки бетона на Ленинградской АЭС в режиме ВКС Путин на церемонии заливки бетона на Ленинградской АЭС в режиме ВКС 2024-03-14T15:53 true PT11M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, видео