https://ria.ru/20240314/puteprovod-1933058460.html

Путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы

Путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы - РИА Новости, 14.03.2024

Путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы

Столичные службы приводят в порядок Крестовский путепровод на проспекте Мира в Москве, полная очистка займёт два дня, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T20:54

2024-03-14T20:54

2024-03-14T20:54

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Столичные службы приводят в порядок Крестовский путепровод на проспекте Мира в Москве, полная очистка займёт два дня, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства города. "Приводим в порядок после зимы Крестовский путепровод на проспекте Мира. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств очищаем чугунные ограждения и четыре фонтана", - говорится в сообщении. Уточняется, что для полной очистки сооружения после зимы понадобится два дня. "На время работ движение автотранспорта и пешеходов по путепроводу не ограничено", - сообщается в тексте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы