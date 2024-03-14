https://ria.ru/20240314/puteprovod-1933058460.html
Путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы
Путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы - РИА Новости, 14.03.2024
Путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы
Столичные службы приводят в порядок Крестовский путепровод на проспекте Мира в Москве, полная очистка займёт два дня, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:54
2024-03-14T20:54
2024-03-14T20:54
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Столичные службы приводят в порядок Крестовский путепровод на проспекте Мира в Москве, полная очистка займёт два дня, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства города. "Приводим в порядок после зимы Крестовский путепровод на проспекте Мира. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств очищаем чугунные ограждения и четыре фонтана", - говорится в сообщении. Уточняется, что для полной очистки сооружения после зимы понадобится два дня. "На время работ движение автотранспорта и пешеходов по путепроводу не ограничено", - сообщается в тексте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Столичные службы приводят в порядок Крестовский путепровод на проспекте Мира в Москве, полная очистка займёт два дня, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства города.
"Приводим в порядок после зимы Крестовский путепровод на проспекте Мира. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств очищаем чугунные ограждения и четыре фонтана", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для полной очистки сооружения после зимы понадобится два дня.
"На время работ движение автотранспорта и пешеходов по путепроводу не ограничено", - сообщается в тексте.
В Москве за год реконструировали и построили 2,1 тыс км инженерных сетей