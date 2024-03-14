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Путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы - РИА Новости, 14.03.2024
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20:54 14.03.2024
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Путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы
Путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы - РИА Новости, 14.03.2024
Путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы
Столичные службы приводят в порядок Крестовский путепровод на проспекте Мира в Москве, полная очистка займёт два дня, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:54
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Столичные службы приводят в порядок Крестовский путепровод на проспекте Мира в Москве, полная очистка займёт два дня, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства города. "Приводим в порядок после зимы Крестовский путепровод на проспекте Мира. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств очищаем чугунные ограждения и четыре фонтана", - говорится в сообщении. Уточняется, что для полной очистки сооружения после зимы понадобится два дня. "На время работ движение автотранспорта и пешеходов по путепроводу не ограничено", - сообщается в тексте.
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтоличные службы приводят в порядок ограждения
Столичные службы приводят в порядок ограждения - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Столичные службы приводят в порядок ограждения
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Столичные службы приводят в порядок Крестовский путепровод на проспекте Мира в Москве, полная очистка займёт два дня, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства города.
"Приводим в порядок после зимы Крестовский путепровод на проспекте Мира. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств очищаем чугунные ограждения и четыре фонтана", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для полной очистки сооружения после зимы понадобится два дня.
"На время работ движение автотранспорта и пешеходов по путепроводу не ограничено", - сообщается в тексте.
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