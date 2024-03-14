https://ria.ru/20240314/provokatsii-1933051776.html
Депутат Госдумы предупредил о подготовке НАТО провокации в Черном море
Депутат Госдумы предупредил о подготовке НАТО провокации в Черном море - РИА Новости, 14.03.2024
Депутат Госдумы предупредил о подготовке НАТО провокации в Черном море
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что активность разведывательной авиации НАТО последние недели в Черном море может... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:05
2024-03-14T20:05
2024-03-14T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что активность разведывательной авиации НАТО последние недели в Черном море может говорить о подготовке провокации в отношении России. "Мониторинговые ресурсы фиксируют последние недели две особенное, повышенное внимание разведывательной авиации НАТО к крымскому побережью. Их самолеты дальней радиолокационной разведки изучают западное, южное и восточное побережье Крыма, включая Керченский пролив, а в последнее время - акваторию в районе Новороссийска. Все это может говорить о подготовке провокации в Черном море", - сказал Шеремет агентству. По его словам, ни для кого не секрет, что собранные разведданные затем передаются украинским войскам для атак на Крымский полуостров. "Провокация может быть предпринята в дни празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией и проведения президентских выборов", - сказал депутат и добавил, что авиации НАТО не место в Черном море.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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Черное море, Михаил Шеремет, Госдума РФ, НАТО, Россия, В мире
Депутат Госдумы предупредил о подготовке НАТО провокации в Черном море
Депутат ГД Шеремет предупредил о подготовке НАТО провокации в Черном море