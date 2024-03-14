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В Приморском крае потушили природный пожар - РИА Новости, 15.03.2024
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23:45 14.03.2024 (обновлено: 03:01 15.03.2024)
https://ria.ru/20240314/pozhar-1933076945.html
В Приморском крае потушили природный пожар
В Приморском крае потушили природный пожар - РИА Новости, 15.03.2024
В Приморском крае потушили природный пожар
Природный пожар у поселка Тавричанка в Приморье потушили на площади 32 гектара, три возгорания на общей площади 12,5 гектара действуют в районе населённых... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-14T23:45
2024-03-15T03:01
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Природный пожар у поселка Тавричанка в Приморье потушили на площади 32 гектара, три возгорания на общей площади 12,5 гектара действуют в районе населённых пунктов Приморья, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС. Ранее он рассказал агентству, что накануне два природных пожара общей площадью 286 гектаров потушили в районе двух населённых пунктов, самый крупный из них - площадью 275 гектаров - ликвидировали у посёлка Тавричанка в Надеждинском районе. Возгорания там фиксируются ежедневно со вторника. "В районе Тавричанки... ликвидирован пожар площадью 32 гектара, его тушили 16 человек и четыре единицы техники. Всего зарегистрировано четыре природных пожара", - сообщил собеседник агентства. По его словам, возгорания тушат на общей площади 12,5 гектара в Дальнегорском, Шкотовском и Хасанском округах. "В районе Рудной Пристани природный пожар горит на площади 10 гектаров, у Перевозной - на двух гектарах, площадь возгорания в районе села Новонежино составляет 0,5 гектара", - добавил он, уточнив, что в тушении задействованы 27 человек и пять единиц техники. Ранее в 22 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим. В первых числах марта крупные природные пожары полыхали в Хасанском округе, была затронута территория нацпарка "Земля леопарда".
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморском крае потушили природный пожар

В Приморском крае потушили природный пожар у поселка Тавричанка

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Природный пожар у поселка Тавричанка в Приморье потушили на площади 32 гектара, три возгорания на общей площади 12,5 гектара действуют в районе населённых пунктов Приморья, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС.
Ранее он рассказал агентству, что накануне два природных пожара общей площадью 286 гектаров потушили в районе двух населённых пунктов, самый крупный из них - площадью 275 гектаров - ликвидировали у посёлка Тавричанка в Надеждинском районе. Возгорания там фиксируются ежедневно со вторника.
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"В районе Тавричанки... ликвидирован пожар площадью 32 гектара, его тушили 16 человек и четыре единицы техники. Всего зарегистрировано четыре природных пожара", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, возгорания тушат на общей площади 12,5 гектара в Дальнегорском, Шкотовском и Хасанском округах.
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"В районе Рудной Пристани природный пожар горит на площади 10 гектаров, у Перевозной - на двух гектарах, площадь возгорания в районе села Новонежино составляет 0,5 гектара", - добавил он, уточнив, что в тушении задействованы 27 человек и пять единиц техники.
Ранее в 22 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим. В первых числах марта крупные природные пожары полыхали в Хасанском округе, была затронута территория нацпарка "Земля леопарда".
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