https://ria.ru/20240314/pozhar-1933076945.html

В Приморском крае потушили природный пожар

В Приморском крае потушили природный пожар - РИА Новости, 15.03.2024

В Приморском крае потушили природный пожар

Природный пожар у поселка Тавричанка в Приморье потушили на площади 32 гектара, три возгорания на общей площади 12,5 гектара действуют в районе населённых... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-14T23:45

2024-03-14T23:45

2024-03-15T03:01

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Природный пожар у поселка Тавричанка в Приморье потушили на площади 32 гектара, три возгорания на общей площади 12,5 гектара действуют в районе населённых пунктов Приморья, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС. Ранее он рассказал агентству, что накануне два природных пожара общей площадью 286 гектаров потушили в районе двух населённых пунктов, самый крупный из них - площадью 275 гектаров - ликвидировали у посёлка Тавричанка в Надеждинском районе. Возгорания там фиксируются ежедневно со вторника. "В районе Тавричанки... ликвидирован пожар площадью 32 гектара, его тушили 16 человек и четыре единицы техники. Всего зарегистрировано четыре природных пожара", - сообщил собеседник агентства. По его словам, возгорания тушат на общей площади 12,5 гектара в Дальнегорском, Шкотовском и Хасанском округах. "В районе Рудной Пристани природный пожар горит на площади 10 гектаров, у Перевозной - на двух гектарах, площадь возгорания в районе села Новонежино составляет 0,5 гектара", - добавил он, уточнив, что в тушении задействованы 27 человек и пять единиц техники. Ранее в 22 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим. В первых числах марта крупные природные пожары полыхали в Хасанском округе, была затронута территория нацпарка "Земля леопарда".

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

https://ria.ru/20240202/pozhary-1925027525.html

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

приморский край

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происшествия, приморский край