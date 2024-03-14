https://ria.ru/20240314/pozhar-1933066074.html
В центре Ярославля потушили пожар в пятиэтажном доме
В центре Ярославля потушили пожар в пятиэтажном доме - РИА Новости, 14.03.2024
В центре Ярославля потушили пожар в пятиэтажном доме
Пожар на крыше пятиэтажной "сталинки" в центре Ярославля полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Ярославской области. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T21:46
2024-03-14T21:46
2024-03-14T21:46
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Пожар на крыше пятиэтажной "сталинки" в центре Ярославля полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Ярославской области. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении. В управлении уточнили РИА Новости, что полная ликвидация была объявлена в 21.04 мск. Ранее МЧС РФ проинформировало о возгорании кровли в пятиэтажном жилом доме на площади 1400 квадратных метров на проспекте Ленина в Ярославле. Из горящего здания были эвакуированы 50 человек. В пострадавшем доме пять этажей, на первом - коммерческие организации, также в здании расположена прокуратура Ленинского района Ярославля. Это "сталинка", введенная в эксплуатацию в 1941 году.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, ярославль, россия, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, Ленинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Ярославля потушили пожар в пятиэтажном доме
МЧС: в центре Ярославля потушили пожар в пятиэтажном доме