https://ria.ru/20240314/pozhar-1933066074.html

В центре Ярославля потушили пожар в пятиэтажном доме

В центре Ярославля потушили пожар в пятиэтажном доме - РИА Новости, 14.03.2024

В центре Ярославля потушили пожар в пятиэтажном доме

Пожар на крыше пятиэтажной "сталинки" в центре Ярославля полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Ярославской области. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T21:46

2024-03-14T21:46

2024-03-14T21:46

происшествия

ярославль

россия

ленинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Пожар на крыше пятиэтажной "сталинки" в центре Ярославля полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Ярославской области. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении. В управлении уточнили РИА Новости, что полная ликвидация была объявлена в 21.04 мск. Ранее МЧС РФ проинформировало о возгорании кровли в пятиэтажном жилом доме на площади 1400 квадратных метров на проспекте Ленина в Ярославле. Из горящего здания были эвакуированы 50 человек. В пострадавшем доме пять этажей, на первом - коммерческие организации, также в здании расположена прокуратура Ленинского района Ярославля. Это "сталинка", введенная в эксплуатацию в 1941 году.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

ярославль

россия

ленинский район

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происшествия, ярославль, россия, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)