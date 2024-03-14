https://ria.ru/20240314/pozhar-1932987060.html
В новой Москве потушили пожар на строительном рынке
В новой Москве потушили пожар на строительном рынке - РИА Новости, 14.03.2024
В новой Москве потушили пожар на строительном рынке
Крупный пожар на строительном рынке в Новой Москве полностью потушен, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:01
2024-03-14T16:01
2024-03-14T16:01
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Крупный пожар на строительном рынке в Новой Москве полностью потушен, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщала о локализации огня на площади 150 квадратных метров по адресу: улица Адмирала Корнилова, строение 44 (у Хованского кладбища). "В 15.19 объявлена ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства. По его словам, после осмотра медиками выявлен один пострадавший": предварительно, это работник торговой палатки, у него ожоги рук.
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html
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происшествия, москва, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Новая Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В новой Москве потушили пожар на строительном рынке
МЧС: в новой Москве потушили пожар на строительном рынке