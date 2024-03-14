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В Ярославле потушили пожар на кровле многоэтажки - РИА Новости, 14.03.2024
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15:59 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/pozhar-1932986227.html
В Ярославле потушили пожар на кровле многоэтажки
В Ярославле потушили пожар на кровле многоэтажки - РИА Новости, 14.03.2024
В Ярославле потушили пожар на кровле многоэтажки
Открытый огонь на кровле многоквартирного жилого дома в центре Ярославля ликвидирован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:59
2024-03-14T15:59
происшествия
ярославль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Открытый огонь на кровле многоквартирного жилого дома в центре Ярославля ликвидирован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство проинформировало о загорании кровли в пятиэтажном жилом доме на площади 1400 квадратных метров на проспекте Ленина. Из горящего здания были эвакуированы 50 человек. Для погорельцев развернут пункт временного размещения. "В 15.12 - ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле потушили пожар на кровле многоэтажки

МЧС: в Ярославле потушили пожар на кровле многоэтажного дома

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Открытый огонь на кровле многоквартирного жилого дома в центре Ярославля ликвидирован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство проинформировало о загорании кровли в пятиэтажном жилом доме на площади 1400 квадратных метров на проспекте Ленина. Из горящего здания были эвакуированы 50 человек. Для погорельцев развернут пункт временного размещения.
"В 15.12 - ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
Вчера, 14:24
 
ПроисшествияЯрославльРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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