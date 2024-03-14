https://ria.ru/20240314/pozhar-1932986227.html

В Ярославле потушили пожар на кровле многоэтажки

В Ярославле потушили пожар на кровле многоэтажки - РИА Новости, 14.03.2024

В Ярославле потушили пожар на кровле многоэтажки

Открытый огонь на кровле многоквартирного жилого дома в центре Ярославля ликвидирован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:59

2024-03-14T15:59

2024-03-14T15:59

происшествия

ярославль

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Открытый огонь на кровле многоквартирного жилого дома в центре Ярославля ликвидирован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство проинформировало о загорании кровли в пятиэтажном жилом доме на площади 1400 квадратных метров на проспекте Ленина. Из горящего здания были эвакуированы 50 человек. Для погорельцев развернут пункт временного размещения. "В 15.12 - ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

ярославль

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происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)