https://ria.ru/20240314/pozhar-1932981175.html

При пожаре на рынке в новой Москве пострадал торговец

При пожаре на рынке в новой Москве пострадал торговец - РИА Новости, 14.03.2024

При пожаре на рынке в новой Москве пострадал торговец

Один человек пострадал при пожаре на строительном рынке в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:40

2024-03-14T15:40

2024-03-14T15:40

происшествия

москва

новая москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на строительном рынке в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщала о локализации огня на площади 150 квадратных метров по адресу: улица Адмирала Корнилова, строение 44 (у Хованского кладбища). "Получил ожоги рук", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавший, предварительно, - работник торговой палатки.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

москва

новая москва

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происшествия, москва, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)