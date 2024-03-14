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При пожаре на рынке в новой Москве пострадал торговец
При пожаре на рынке в новой Москве пострадал торговец - РИА Новости, 14.03.2024
При пожаре на рынке в новой Москве пострадал торговец
Один человек пострадал при пожаре на строительном рынке в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:40
2024-03-14T15:40
2024-03-14T15:40
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на строительном рынке в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщала о локализации огня на площади 150 квадратных метров по адресу: улица Адмирала Корнилова, строение 44 (у Хованского кладбища). "Получил ожоги рук", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавший, предварительно, - работник торговой палатки.
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происшествия, москва, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Новая Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на рынке в новой Москве пострадал торговец
МЧС: при пожаре на рынке в новой Москве пострадал работник торговой палатки