https://ria.ru/20240314/pozhar-1932977586.html

В новой Москве локализовали пожар на рынке

В новой Москве локализовали пожар на рынке - РИА Новости, 14.03.2024

В новой Москве локализовали пожар на рынке

Пожар на строительном рынке в новой Москве удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:31

2024-03-14T15:31

2024-03-14T15:31

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пожар на строительном рынке в новой Москве удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Рынок горит на площади 150 квадратных метров по адресу: улица Адмирала Корнилова, строение 44. "Принятыми мерами пожар локализован. Информации по пострадавшим не поступало", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)