https://ria.ru/20240314/pozhar-1932977586.html
В новой Москве локализовали пожар на рынке
В новой Москве локализовали пожар на рынке - РИА Новости, 14.03.2024
В новой Москве локализовали пожар на рынке
Пожар на строительном рынке в новой Москве удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:31
2024-03-14T15:31
2024-03-14T15:31
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пожар на строительном рынке в новой Москве удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Рынок горит на площади 150 квадратных метров по адресу: улица Адмирала Корнилова, строение 44. "Принятыми мерами пожар локализован. Информации по пострадавшим не поступало", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В новой Москве локализовали пожар на рынке
МЧС: в новой Москве локализовали пожар на рынке