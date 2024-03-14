https://ria.ru/20240314/pozhar-1932967682.html
В Забайкальском крае сгорели 12 дачных построек
В Забайкальском крае сгорели 12 дачных построек - РИА Новости, 14.03.2024
В Забайкальском крае сгорели 12 дачных построек
Двенадцать дачных построек, по уточненным данным, уничтожены огнем в садовом товариществе в Читинском районе Забайкальского края, открытое горение... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:48
2024-03-14T14:48
2024-03-14T14:48
забайкальский край
происшествия
россия
читинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Двенадцать дачных построек, по уточненным данным, уничтожены огнем в садовом товариществе в Читинском районе Забайкальского края, открытое горение ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о повреждении огнем от ландшафтного пожара в садовом кооперативе "Сигнал" порядка 30 участков с дачными и хозяйственными постройками. Пожар удалось локализовать. Спасатели не допустили распространения огня на населённые пункты Старая Кука, Лесная и Лесной городок. "Открытое горение ликвидировано. По уточненной информации, площадь пожара составила 80 гектаров. В результате огнем уничтожены 12 дачных построек", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС РФ, всего к тушению привлекались более 80 человек и 18 единиц техники.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
https://ria.ru/20240202/pozhary-1925027525.html
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забайкальский край, происшествия, россия, читинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Забайкальский край, Происшествия, Россия, Читинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкальском крае сгорели 12 дачных построек
МЧС: в Забайкальском крае сгорели 12 дачных построек