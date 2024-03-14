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В Твери вспыхнул пожар в строящемся многоквартирном доме - РИА Новости, 14.03.2024
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14:36 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/pozhar-1932963580.html
В Твери вспыхнул пожар в строящемся многоквартирном доме
В Твери вспыхнул пожар в строящемся многоквартирном доме - РИА Новости, 14.03.2024
В Твери вспыхнул пожар в строящемся многоквартирном доме
Пожар произошел в строящемся многоквартирном доме в Твери, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:36
2024-03-14T14:36
происшествия
тверь
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РЯЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Пожар произошел в строящемся многоквартирном доме в Твери, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону. "В городе Твери на улице Бурашевское шоссе, дом 60 (строящийся многоквартирный жилой дом) произошло возгорание на втором этаже… Пострадавших нет", - сообщили в ГУМЧС без уточнения площади возгорания. В ведомстве добавили, что на этажах здания произошло задымление. В 13.04 пожар был полностью ликвидирован. Как позднее сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале, по предварительной информации, произошло возгорание защитной строительной сетки на фасаде строения. Точную причину определит экспертиза. Ведомство контролирует установление обстоятельств пожара.
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происшествия, тверь
Происшествия, Тверь
В Твери вспыхнул пожар в строящемся многоквартирном доме

В Твери произошел сильный пожар в строящемся многоквартирном доме

© Кадр видео из соцсетейПожар в строящейся многоэтажке в Твери. 14 марта 2024
Пожар в строящейся многоэтажке в Твери. 14 марта 2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в строящейся многоэтажке в Твери. 14 марта 2024
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Пожар произошел в строящемся многоквартирном доме в Твери, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону.
"В городе Твери на улице Бурашевское шоссе, дом 60 (строящийся многоквартирный жилой дом) произошло возгорание на втором этаже… Пострадавших нет", - сообщили в ГУМЧС без уточнения площади возгорания.
В ведомстве добавили, что на этажах здания произошло задымление. В 13.04 пожар был полностью ликвидирован.
Как позднее сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале, по предварительной информации, произошло возгорание защитной строительной сетки на фасаде строения. Точную причину определит экспертиза. Ведомство контролирует установление обстоятельств пожара.
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