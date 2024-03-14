https://ria.ru/20240314/pozhar-1932963580.html

В Твери вспыхнул пожар в строящемся многоквартирном доме

В Твери вспыхнул пожар в строящемся многоквартирном доме - РИА Новости, 14.03.2024

В Твери вспыхнул пожар в строящемся многоквартирном доме

Пожар произошел в строящемся многоквартирном доме в Твери, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:36

2024-03-14T14:36

2024-03-14T14:36

происшествия

тверь

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РЯЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Пожар произошел в строящемся многоквартирном доме в Твери, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону. "В городе Твери на улице Бурашевское шоссе, дом 60 (строящийся многоквартирный жилой дом) произошло возгорание на втором этаже… Пострадавших нет", - сообщили в ГУМЧС без уточнения площади возгорания. В ведомстве добавили, что на этажах здания произошло задымление. В 13.04 пожар был полностью ликвидирован. Как позднее сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале, по предварительной информации, произошло возгорание защитной строительной сетки на фасаде строения. Точную причину определит экспертиза. Ведомство контролирует установление обстоятельств пожара.

https://ria.ru/20240314/pozhar-1932926705.html

тверь

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2024

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происшествия, тверь