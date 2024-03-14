https://ria.ru/20240314/pozhar-1932953734.html
Сержант получил 20 лет по делу о пожаре в клубе в Костроме
Сержант получил 20 лет по делу о пожаре в клубе в Костроме - РИА Новости, 14.03.2024
Сержант получил 20 лет по делу о пожаре в клубе в Костроме
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима военного Станислава Ионкина, устроившего пожар в костромском клубе "Полигон", РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:08
2024-03-14T14:08
2024-03-14T15:02
происшествия
кострома
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима военного Станислава Ионкина, устроившего пожар в костромском клубе "Полигон", в результате которого погибли 13 человек, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Ионкину наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил решение судья. Прокурор потребовал для него 16 лет колонии.Также Ионкина лишили звания гвардии сержант и медали "За отвагу", по гражданским искам ему предстоит выплатить потерпевшим, среди которых родственники погибших, в общей сложности 14,5 миллионов рублей. Кроме того, суд обязал Ионкина возместить владельцу здания и организатору работы клуба 45 миллионов рублей материального ущерба.Перед заседанием Ионкин заявил журналистам, что раскаивается, однако не согласен с квалификацией деяния. По словам военного, он согласен лишь с обвинением по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября 2022 года, погибли 13 человек. По данным обвинения, сержант Ионкин в ходе ссоры с одним из посетителей выстрелил из ракетницы, после чего вспыхнул потолок клуба, затем огонь охватил все здание.Защита доказывала, что Ионкин после контузии не мог точно оценить ситуацию. Он утверждал, что его ударили первым, он вынужден был обороняться и не знал, что потолок выполнен из легковоспламеняющегося материала и может загореться. Подсудимый признал вину за исключением умысла на убийство.Сначала ему вменили легкую статью "Причинение смерти по неосторожности", но к моменту поступления дела в суд сержанту инкриминировали целый ряд тяжких обвинений: убийство общеопасным способом, хулиганство, причинение вреда здоровью средней тяжести, уничтожение имущества.По данным газеты "Коммерсантъ", Ионкин проживал в Свердловской области, а после получения на СВО ранения и контузии оказался в Костроме, где должен был пройти военно-врачебную комиссию.Помимо непосредственного виновника были арестованы депутат Костромской областной думы, владелец здания сгоревшего клуба "Полигон" Ихтияр Мирзоев и директор фирмы "Империя" Наталья Беленогова, которая организовывала работу клуба. Позднее их отпустили под домашний арест. Это дело до приговора пока не дошло.
https://ria.ru/20221108/pozhar-1830032512.html
https://ria.ru/20221115/arest-1831538705.html
https://ria.ru/20221111/pozhar-1830677503.html
https://ria.ru/20221105/pozhar-1829412073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Пожар в кафе в Костроме
Сержант получил 20 лет по делу о пожаре в клубе в Костроме
Суд приговорил сержанта, устроившего пожар в клубе "Полигон", к 20 годам колонии
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима военного Станислава Ионкина, устроившего пожар в костромском клубе "Полигон", в результате которого погибли 13 человек, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Ионкину наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил решение судья. Прокурор потребовал для него 16 лет колонии.
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Также Ионкина лишили звания гвардии сержант и медали "За отвагу", по гражданским искам ему предстоит выплатить потерпевшим, среди которых родственники погибших, в общей сложности 14,5 миллионов рублей. Кроме того, суд обязал Ионкина возместить владельцу здания и организатору работы клуба 45 миллионов рублей материального ущерба.
Перед заседанием Ионкин заявил журналистам, что раскаивается, однако не согласен с квалификацией деяния. По словам военного, он согласен лишь с обвинением по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
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Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября 2022 года, погибли 13 человек. По данным обвинения, сержант Ионкин в ходе ссоры с одним из посетителей выстрелил из ракетницы, после чего вспыхнул потолок клуба, затем огонь охватил все здание.
Защита доказывала, что Ионкин после контузии не мог точно оценить ситуацию. Он утверждал, что его ударили первым, он вынужден был обороняться и не знал, что потолок выполнен из легковоспламеняющегося материала и может загореться. Подсудимый признал вину за исключением умысла на убийство.
Сначала ему вменили легкую статью "Причинение смерти по неосторожности", но к моменту поступления дела в суд сержанту инкриминировали целый ряд тяжких обвинений: убийство общеопасным способом, хулиганство, причинение вреда здоровью средней тяжести, уничтожение имущества.
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По данным газеты "Коммерсантъ", Ионкин проживал в Свердловской области
, а после получения на СВО ранения и контузии оказался в Костроме, где должен был пройти военно-врачебную комиссию.
Помимо непосредственного виновника были арестованы депутат Костромской областной думы
, владелец здания сгоревшего клуба "Полигон" Ихтияр Мирзоев и директор фирмы "Империя" Наталья Беленогова, которая организовывала работу клуба. Позднее их отпустили под домашний арест. Это дело до приговора пока не дошло.
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