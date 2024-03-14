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Сержант получил 20 лет по делу о пожаре в клубе в Костроме - РИА Новости, 14.03.2024
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14:08 14.03.2024 (обновлено: 15:02 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/pozhar-1932953734.html
Сержант получил 20 лет по делу о пожаре в клубе в Костроме
Сержант получил 20 лет по делу о пожаре в клубе в Костроме - РИА Новости, 14.03.2024
Сержант получил 20 лет по делу о пожаре в клубе в Костроме
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима военного Станислава Ионкина, устроившего пожар в костромском клубе "Полигон", РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:08
2024-03-14T15:02
происшествия
кострома
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима военного Станислава Ионкина, устроившего пожар в костромском клубе "Полигон", в результате которого погибли 13 человек, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Ионкину наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил решение судья. Прокурор потребовал для него 16 лет колонии.Также Ионкина лишили звания гвардии сержант и медали "За отвагу", по гражданским искам ему предстоит выплатить потерпевшим, среди которых родственники погибших, в общей сложности 14,5 миллионов рублей. Кроме того, суд обязал Ионкина возместить владельцу здания и организатору работы клуба 45 миллионов рублей материального ущерба.Перед заседанием Ионкин заявил журналистам, что раскаивается, однако не согласен с квалификацией деяния. По словам военного, он согласен лишь с обвинением по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября 2022 года, погибли 13 человек. По данным обвинения, сержант Ионкин в ходе ссоры с одним из посетителей выстрелил из ракетницы, после чего вспыхнул потолок клуба, затем огонь охватил все здание.Защита доказывала, что Ионкин после контузии не мог точно оценить ситуацию. Он утверждал, что его ударили первым, он вынужден был обороняться и не знал, что потолок выполнен из легковоспламеняющегося материала и может загореться. Подсудимый признал вину за исключением умысла на убийство.Сначала ему вменили легкую статью "Причинение смерти по неосторожности", но к моменту поступления дела в суд сержанту инкриминировали целый ряд тяжких обвинений: убийство общеопасным способом, хулиганство, причинение вреда здоровью средней тяжести, уничтожение имущества.По данным газеты "Коммерсантъ", Ионкин проживал в Свердловской области, а после получения на СВО ранения и контузии оказался в Костроме, где должен был пройти военно-врачебную комиссию.Помимо непосредственного виновника были арестованы депутат Костромской областной думы, владелец здания сгоревшего клуба "Полигон" Ихтияр Мирзоев и директор фирмы "Империя" Наталья Беленогова, которая организовывала работу клуба. Позднее их отпустили под домашний арест. Это дело до приговора пока не дошло.
https://ria.ru/20221108/pozhar-1830032512.html
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происшествия, кострома, пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Пожар в кафе в Костроме
Сержант получил 20 лет по делу о пожаре в клубе в Костроме

Суд приговорил сержанта, устроившего пожар в клубе "Полигон", к 20 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтанислав Ионкин на оглашении приговора во Втором Западном окружном военном суде. 14 марта 2024
Станислав Ионкин на оглашении приговора во Втором Западном окружном военном суде. 14 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Станислав Ионкин на оглашении приговора во Втором Западном окружном военном суде. 14 марта 2024
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима военного Станислава Ионкина, устроившего пожар в костромском клубе "Полигон", в результате которого погибли 13 человек, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Ионкину наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил решение судья. Прокурор потребовал для него 16 лет колонии.
Помещение ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Участник спецоперации на Украине погиб, спасая людей из костромского кафе
8 ноября 2022, 17:49
Также Ионкина лишили звания гвардии сержант и медали "За отвагу", по гражданским искам ему предстоит выплатить потерпевшим, среди которых родственники погибших, в общей сложности 14,5 миллионов рублей. Кроме того, суд обязал Ионкина возместить владельцу здания и организатору работы клуба 45 миллионов рублей материального ущерба.
Перед заседанием Ионкин заявил журналистам, что раскаивается, однако не согласен с квалификацией деяния. По словам военного, он согласен лишь с обвинением по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
Владелец здания костромского ночного клуба Полигон депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Депутат Мирзоев обжаловал арест по делу о пожаре в кафе в Костроме
15 ноября 2022, 10:43
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября 2022 года, погибли 13 человек. По данным обвинения, сержант Ионкин в ходе ссоры с одним из посетителей выстрелил из ракетницы, после чего вспыхнул потолок клуба, затем огонь охватил все здание.
Защита доказывала, что Ионкин после контузии не мог точно оценить ситуацию. Он утверждал, что его ударили первым, он вынужден был обороняться и не знал, что потолок выполнен из легковоспламеняющегося материала и может загореться. Подсудимый признал вину за исключением умысла на убийство.
Сначала ему вменили легкую статью "Причинение смерти по неосторожности", но к моменту поступления дела в суд сержанту инкриминировали целый ряд тяжких обвинений: убийство общеопасным способом, хулиганство, причинение вреда здоровью средней тяжести, уничтожение имущества.
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Спасшего людей в кафе "Полигон" жителя Костромы представили к награде
11 ноября 2022, 09:54
По данным газеты "Коммерсантъ", Ионкин проживал в Свердловской области, а после получения на СВО ранения и контузии оказался в Костроме, где должен был пройти военно-врачебную комиссию.
Помимо непосредственного виновника были арестованы депутат Костромской областной думы, владелец здания сгоревшего клуба "Полигон" Ихтияр Мирзоев и директор фирмы "Империя" Наталья Беленогова, которая организовывала работу клуба. Позднее их отпустили под домашний арест. Это дело до приговора пока не дошло.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
В Костроме при пожаре в кафе погиб местный диджей Шкалов
5 ноября 2022, 23:20
 
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