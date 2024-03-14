https://ria.ru/20240314/pozhar-1932926705.html

В Ярославле загорелся многоквартирный дом

В Ярославле загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 14.03.2024

В Ярославле загорелся многоквартирный дом

Жильцов многоквартирного пятиэтажного дома в центре Ярославля, где также располагается прокуратура, эвакуируют из-за пожара на крыше, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:44

2024-03-14T12:44

2024-03-14T12:55

происшествия

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Жильцов многоквартирного пятиэтажного дома в центре Ярославля, где также располагается прокуратура, эвакуируют из-за пожара на крыше, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области.По данным главка, в 11.27 мск поступило сообщение о "загорании кровли" в многоквартирном жилом доме на площади 400 квадратных метров на проспекте Ленина. К тушению привлечены 60 человек личного состава, 17 единиц техники."Идет эвакуация жильцов", - сообщил представитель ведомства.В доме пять этажей, на первом располагаются коммерческие организации, а также прокуратура Ленинского района Ярославля. Это "сталинка", здание построено и введено в эксплуатацию в 1941 году.Прокуратура Ярославской области информирует, что организовала проверку в связи с пожаром. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20240222/pozhar-1928862913.html

ярославль

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происшествия, ярославль, ярославская область