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В Ярославле загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 14.03.2024
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12:44 14.03.2024 (обновлено: 12:55 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/pozhar-1932926705.html
В Ярославле загорелся многоквартирный дом
В Ярославле загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 14.03.2024
В Ярославле загорелся многоквартирный дом
Жильцов многоквартирного пятиэтажного дома в центре Ярославля, где также располагается прокуратура, эвакуируют из-за пожара на крыше, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:44
2024-03-14T12:55
происшествия
ярославль
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Жильцов многоквартирного пятиэтажного дома в центре Ярославля, где также располагается прокуратура, эвакуируют из-за пожара на крыше, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области.По данным главка, в 11.27 мск поступило сообщение о "загорании кровли" в многоквартирном жилом доме на площади 400 квадратных метров на проспекте Ленина. К тушению привлечены 60 человек личного состава, 17 единиц техники."Идет эвакуация жильцов", - сообщил представитель ведомства.В доме пять этажей, на первом располагаются коммерческие организации, а также прокуратура Ленинского района Ярославля. Это "сталинка", здание построено и введено в эксплуатацию в 1941 году.Прокуратура Ярославской области информирует, что организовала проверку в связи с пожаром. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20240222/pozhar-1928862913.html
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происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
В Ярославле загорелся многоквартирный дом

В центре Ярославля загорелась крыша многоквартирного дома

© Фото : МЧС РоссииТушение пожара в многоэтажке в Ярославле. 14 марта 2024
Тушение пожара в многоэтажке в Ярославле. 14 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : МЧС России
Тушение пожара в многоэтажке в Ярославле. 14 марта 2024
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Жильцов многоквартирного пятиэтажного дома в центре Ярославля, где также располагается прокуратура, эвакуируют из-за пожара на крыше, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области.
По данным главка, в 11.27 мск поступило сообщение о "загорании кровли" в многоквартирном жилом доме на площади 400 квадратных метров на проспекте Ленина. К тушению привлечены 60 человек личного состава, 17 единиц техники.
"Идет эвакуация жильцов", - сообщил представитель ведомства.
В доме пять этажей, на первом располагаются коммерческие организации, а также прокуратура Ленинского района Ярославля. Это "сталинка", здание построено и введено в эксплуатацию в 1941 году.
Прокуратура Ярославской области информирует, что организовала проверку в связи с пожаром. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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