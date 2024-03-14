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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 14.03.2024 (обновлено: 13:47 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/poteri-1932940862.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение и отразили три атаки на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 125 солдат и танк, сообщили в четверг в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:29
2024-03-14T13:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение и отразили три атаки на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 125 солдат и танк, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение и отразили три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 125 военных на Южнодонецком направлении за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение и отразили три атаки на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 125 солдат и танк, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение и отразили три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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