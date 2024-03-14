https://ria.ru/20240314/poteri-1932940862.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение и отразили три атаки на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 125 солдат и танк, сообщили в четверг в... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:29

2024-03-14T13:29

2024-03-14T13:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение и отразили три атаки на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 125 солдат и танк, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение и отразили три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика