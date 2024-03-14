https://ria.ru/20240314/poteri-1932842891.html

В Штатах предупредили о новой угрозе для "Абрамсов" на Украине

В Штатах предупредили о новой угрозе для "Абрамсов" на Украине - РИА Новости, 14.03.2024

В Штатах предупредили о новой угрозе для "Абрамсов" на Украине

Российские танки и артиллерия непременно нанесут новые потери американским танкам M1 Abrams на Украине, написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T03:10

2024-03-14T03:10

2024-03-14T04:56

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские танки и артиллерия непременно нанесут новые потери американским танкам M1 Abrams на Украине, написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.Эксперт уверен, что модернизация украинских машин никак не спасет их от обширного арсенала ВС России."Она не предотвратит того, что почти непременно случится в ближайшие недели и месяцы: <...> потери от мин, артиллерии и, возможно, даже других танков", — отметил журналист.По мнению Экса, американский основной боевой танк на поле боя уязвим ровной в той же степени, что и любой другая тяжелая техника, участвующая в украинской конфликте. "Пора привыкать к уничтоженным и брошенным Abrams на Украине", — посоветовал он читателям.M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. M1 Abrams — один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Танк имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.США обещали передать Киеву Abrams в количестве 31 единицы, СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.Ранее Минобороны сообщало об уничтожении трех танков Abrams в зоне проведения спецоперации. Один из них подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия — производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских военных, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем они применили два БПЛА и сожгли остановленный танк.

https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html

https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

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