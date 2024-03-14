https://ria.ru/20240314/posol-1932940491.html

Посла Австрии вызовут в российский МИД

Посла Австрии вызовут в российский МИД - РИА Новости, 14.03.2024

Посла Австрии вызовут в российский МИД

Посол Австрии в России будет вызван в МИД РФ, заявили РИА новости в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:27

2024-03-14T13:27

2024-03-14T13:35

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Посол Австрии в России будет вызван в МИД РФ, заявили РИА новости в российском внешнеполитическом ведомстве.Австрийская газета die Presse ранее сообщила, что МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу". В МИД РФ РИА Новости позже сообщили, что российская сторона ответит на высылку двух российских дипломатов из Австрии."Будет", - сказали в МИД, отвечая на соответствующий вопрос о вызове посла. В министерстве не уточнили, когда это произойдет.

https://ria.ru/20240314/vysylka-1932899588.html

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