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Посла Австрии вызовут в российский МИД - РИА Новости, 14.03.2024
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13:27 14.03.2024 (обновлено: 13:35 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/posol-1932940491.html
Посла Австрии вызовут в российский МИД
Посла Австрии вызовут в российский МИД - РИА Новости, 14.03.2024
Посла Австрии вызовут в российский МИД
Посол Австрии в России будет вызван в МИД РФ, заявили РИА новости в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:27
2024-03-14T13:35
австрия
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в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Посол Австрии в России будет вызван в МИД РФ, заявили РИА новости в российском внешнеполитическом ведомстве.Австрийская газета die Presse ранее сообщила, что МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу". В МИД РФ РИА Новости позже сообщили, что российская сторона ответит на высылку двух российских дипломатов из Австрии."Будет", - сказали в МИД, отвечая на соответствующий вопрос о вызове посла. В министерстве не уточнили, когда это произойдет.
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австрия, россия, в мире
Австрия, Россия, В мире
Посла Австрии вызовут в российский МИД

МИД России вызовет посла Австрии из-за высылки дипломатов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Посол Австрии в России будет вызван в МИД РФ, заявили РИА новости в российском внешнеполитическом ведомстве.
Австрийская газета die Presse ранее сообщила, что МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу". В МИД РФ РИА Новости позже сообщили, что российская сторона ответит на высылку двух российских дипломатов из Австрии.
"Будет", - сказали в МИД, отвечая на соответствующий вопрос о вызове посла. В министерстве не уточнили, когда это произойдет.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Случаи высылки российских дипломатов из стран мира в 2023-2024 годах
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