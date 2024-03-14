Рейтинг@Mail.ru
Опрос: более половины россиян положительно оценили послание Путина - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 14.03.2024 (обновлено: 17:11 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/poslanie-1933006680.html
Опрос: более половины россиян положительно оценили послание Путина
Опрос: более половины россиян положительно оценили послание Путина - РИА Новости, 14.03.2024
Опрос: более половины россиян положительно оценили послание Путина
Более половины россиян (52%) заявили, что послание президента России Владимира Путин Федеральному собранию вызвало у них положительное впечатление, следует из... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:10
2024-03-14T17:11
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930247874_398:641:2899:2048_1920x0_80_0_0_23383a8862da846ec2bcc3e9906f9df7.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Более половины россиян (52%) заявили, что послание президента России Владимира Путин Федеральному собранию вызвало у них положительное впечатление, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение". Как гласят данные социологов, 46% опрошенных знали о прошедшем 29 февраля ежегодном президентском послании Федеральному собранию; 30% что-то слышали об этом; 23% впервые услышали от социологов. Кроме того, более половины респондентов (56%) полагают, что газеты, радио и телевидение уделили посланию достаточно внимания; 10% - слишком мало, а 2% заявили, что слишком много. По данным опроса, 40% россиян видели трансляцию или запись послания президента Федеральному собранию частично, каждый пятый (20%) посмотрел целиком, а 16% не видели. Среди тех, кто не смотрел президентское послание (16%), 3% читали или слушали частично, менее 1% слушали/читали целиком, а 12% - не ознакомились с посланием ни в каком формате. Отвечая на вопрос, какое впечатление произвело послание Владимира Путина Федеральному собранию, 52% заявили, что положительное, 6% - "в чем-то положительное, в чем-то отрицательное", а 4% сказали, что отрицательное. Среди наиболее значимых заявлений президента в ходе президентского послания, в частности, были названы поддержка семьи, семейных ценностей, выплаты, льготы многодетным семьям (13%), повышение зарплат, пенсий, уровня жизни людей (5%), забота о конкретных группах населения, о людях в целом (5%), заявление о специальной военной операции (4%). Как отмечают социологи, 40% респондентов заявили, что президент больше говорил о вещах, которые затрагивают их лично, противоположного мнения придерживаются 20% опрошенных. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 марта среди 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930247874_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_1546c6f3044a00f8da340ba5fe7e9e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", политика
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Политика
Опрос: более половины россиян положительно оценили послание Путина

Опрос: 52% россиян положительно оценили послание Путина Федеральному собранию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Более половины россиян (52%) заявили, что послание президента России Владимира Путин Федеральному собранию вызвало у них положительное впечатление, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение".
Как гласят данные социологов, 46% опрошенных знали о прошедшем 29 февраля ежегодном президентском послании Федеральному собранию; 30% что-то слышали об этом; 23% впервые услышали от социологов. Кроме того, более половины респондентов (56%) полагают, что газеты, радио и телевидение уделили посланию достаточно внимания; 10% - слишком мало, а 2% заявили, что слишком много.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Россия дождалась смены элит
1 марта, 08:00
По данным опроса, 40% россиян видели трансляцию или запись послания президента Федеральному собранию частично, каждый пятый (20%) посмотрел целиком, а 16% не видели. Среди тех, кто не смотрел президентское послание (16%), 3% читали или слушали частично, менее 1% слушали/читали целиком, а 12% - не ознакомились с посланием ни в каком формате.
Отвечая на вопрос, какое впечатление произвело послание Владимира Путина Федеральному собранию, 52% заявили, что положительное, 6% - "в чем-то положительное, в чем-то отрицательное", а 4% сказали, что отрицательное.
Среди наиболее значимых заявлений президента в ходе президентского послания, в частности, были названы поддержка семьи, семейных ценностей, выплаты, льготы многодетным семьям (13%), повышение зарплат, пенсий, уровня жизни людей (5%), забота о конкретных группах населения, о людях в целом (5%), заявление о специальной военной операции (4%).
Как отмечают социологи, 40% респондентов заявили, что президент больше говорил о вещах, которые затрагивают их лично, противоположного мнения придерживаются 20% опрошенных.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 марта среди 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
 
РоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала