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Опрос: более половины россиян положительно оценили послание Путина

Опрос: более половины россиян положительно оценили послание Путина - РИА Новости, 14.03.2024

Опрос: более половины россиян положительно оценили послание Путина

Более половины россиян (52%) заявили, что послание президента России Владимира Путин Федеральному собранию вызвало у них положительное впечатление, следует из... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:10

2024-03-14T17:10

2024-03-14T17:11

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

политика

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Более половины россиян (52%) заявили, что послание президента России Владимира Путин Федеральному собранию вызвало у них положительное впечатление, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение". Как гласят данные социологов, 46% опрошенных знали о прошедшем 29 февраля ежегодном президентском послании Федеральному собранию; 30% что-то слышали об этом; 23% впервые услышали от социологов. Кроме того, более половины респондентов (56%) полагают, что газеты, радио и телевидение уделили посланию достаточно внимания; 10% - слишком мало, а 2% заявили, что слишком много. По данным опроса, 40% россиян видели трансляцию или запись послания президента Федеральному собранию частично, каждый пятый (20%) посмотрел целиком, а 16% не видели. Среди тех, кто не смотрел президентское послание (16%), 3% читали или слушали частично, менее 1% слушали/читали целиком, а 12% - не ознакомились с посланием ни в каком формате. Отвечая на вопрос, какое впечатление произвело послание Владимира Путина Федеральному собранию, 52% заявили, что положительное, 6% - "в чем-то положительное, в чем-то отрицательное", а 4% сказали, что отрицательное. Среди наиболее значимых заявлений президента в ходе президентского послания, в частности, были названы поддержка семьи, семейных ценностей, выплаты, льготы многодетным семьям (13%), повышение зарплат, пенсий, уровня жизни людей (5%), забота о конкретных группах населения, о людях в целом (5%), заявление о специальной военной операции (4%). Как отмечают социологи, 40% респондентов заявили, что президент больше говорил о вещах, которые затрагивают их лично, противоположного мнения придерживаются 20% опрошенных. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 марта среди 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", политика