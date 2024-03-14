https://ria.ru/20240314/porazhenie-1932846285.html

"Признали поражение". В Германии назвали неожиданного союзника России

"Признали поражение". В Германии назвали неожиданного союзника России - РИА Новости, 14.03.2024

"Признали поражение". В Германии назвали неожиданного союзника России

Антироссийские санкции провалились, а финансовые элиты на Западе стремятся возобновить торговые связи с Россией в ожидании поражения Украины, написал журналист... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T04:45

2024-03-14T04:45

2024-03-14T04:45

россия

украина

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запад

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции провалились, а финансовые элиты на Западе стремятся возобновить торговые связи с Россией в ожидании поражения Украины, написал журналист Габор Штайнгарт в материале для журнала Focus."Все указывает на то, что Запад видит конфликт как проигранный и попытается договориться с Владимиром Путиным", — заявил он.В качестве аргументов автор приводит несколько предпосылок, среди которых материальное истощение Украины, провал экономических санкций Запада против России, внутренние противоречия в западных политических кругах, делающие невозможными дальнейшие поставки вооружений Киеву, а также желание иностранного бизнеса вернуться на российский рынок."Путин может быть доволен ходом истории после начала этого конфликта. У него появились новые партнеры, новые покупатели сырья и новые территории. Он вхож во все кабинеты стран "Большой двадцатки", где его с благодарностью приветствуют за столом переговоров. А важнейшим союзником оказался нерешительный Запад, чья риторика никогда не сходится с реальностью", — резюмировал Штайнгарт.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html

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россия, украина, германия, владимир путин, санкции, в мире, европа, запад, экономика