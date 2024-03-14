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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 14.03.2024
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08:19 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/pogoda-1932855127.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 14.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T08:19
2024-03-14T08:19
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать гребень антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 5-7 градусов, на территории области от 3 до 8 градусов тепла", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Леус: без осадков и до семи градусов тепла ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Москву с Воробьевых гор
Вид на Москву с Воробьевых гор - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать гребень антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 5-7 градусов, на территории области от 3 до 8 градусов тепла", - рассказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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