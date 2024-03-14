https://ria.ru/20240314/pogoda-1932855127.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 14.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:19

2024-03-14T08:19

2024-03-14T08:19

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать гребень антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 5-7 градусов, на территории области от 3 до 8 градусов тепла", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240311/vesna-1932225781.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос"