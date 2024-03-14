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Из "Аптекарского огорода" в Москве украли подснежники - РИА Новости, 14.03.2024
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13:13 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/podsnezhniki-1932935672.html
Из "Аптекарского огорода" в Москве украли подснежники
Из "Аптекарского огорода" в Москве украли подснежники - РИА Новости, 14.03.2024
Из "Аптекарского огорода" в Москве украли подснежники
Подснежники украли из Ботанического сада Московского государственного университета "Аптекарский огород", сообщается в Telegram-канале оранжереи. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:13
2024-03-14T13:13
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происшествия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подснежники украли из Ботанического сада Московского государственного университета "Аптекарский огород", сообщается в Telegram-канале оранжереи. "Сегодня некая посетительница в красном головном уборе нагло перелезла через ограждение у главного входа и срезала наши подснежники", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе "Аптекарского огорода" сообщали, что первые подснежники появились в их ботаническом саду 12 марта, их заметили у главного входа в Теневом саду.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Из "Аптекарского огорода" в Москве украли подснежники

Из Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" украли подснежники

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramПодснежники украли из "Аптекарского огорода" в Москве
Подснежники украли из Аптекарского огорода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Подснежники украли из "Аптекарского огорода" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подснежники украли из Ботанического сада Московского государственного университета "Аптекарский огород", сообщается в Telegram-канале оранжереи.
"Сегодня некая посетительница в красном головном уборе нагло перелезла через ограждение у главного входа и срезала наши подснежники", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе "Аптекарского огорода" сообщали, что первые подснежники появились в их ботаническом саду 12 марта, их заметили у главного входа в Теневом саду.
Первые подснежники расцвели в Никитском ботаническом саду в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Крыму расцвели первые подснежники
4 января, 15:19
 
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