https://ria.ru/20240314/podsnezhniki-1932935672.html

Из "Аптекарского огорода" в Москве украли подснежники

Из "Аптекарского огорода" в Москве украли подснежники - РИА Новости, 14.03.2024

Из "Аптекарского огорода" в Москве украли подснежники

Подснежники украли из Ботанического сада Московского государственного университета "Аптекарский огород", сообщается в Telegram-канале оранжереи. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:13

2024-03-14T13:13

2024-03-14T13:13

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подснежники украли из Ботанического сада Московского государственного университета "Аптекарский огород", сообщается в Telegram-канале оранжереи. "Сегодня некая посетительница в красном головном уборе нагло перелезла через ограждение у главного входа и срезала наши подснежники", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе "Аптекарского огорода" сообщали, что первые подснежники появились в их ботаническом саду 12 марта, их заметили у главного входа в Теневом саду.

https://ria.ru/20240104/podsnezhniki-1919708572.html

москва

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москва, происшествия