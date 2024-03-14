https://ria.ru/20240314/podmoskove-1932910876.html

Около шести тысяч человек собрал митинг-концерт в Подмосковье

Около шести тысяч человек собрал митинг-концерт в Подмосковье - РИА Новости, 14.03.2024

Около шести тысяч человек собрал митинг-концерт в Подмосковье

В подмосковном Подольске 13 марта прошел митинг-концерт "Единство народа", который собрал около шести тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:52

2024-03-14T11:52

2024-03-14T11:53

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В подмосковном Подольске 13 марта прошел митинг-концерт "Единство народа", который собрал около шести тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Открыл мероприятие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Перед участниками выступили исполнители Григорий Лепс, Денис Майданов, ST, группа "Земляне", а также известный актер, режиссер, сценарист и продюсер Иван Охлобыстин. "Хочу поприветствовать наших дорогих жителей, которые собрались сегодня в этом уютном зале со всех уголков Подмосковья. Здесь и люди опытные, и молодые, и представители трудовых династий, и наши герои, которые защищают нас, и члены их семей. Все мы живем, учимся, планируем свое будущее в Подмосковье. Наша задача - обеспечивать перемены в каждом городе, чтобы люди чувствовали - меняются дороги, транспорт, меняется то, что важно для человека, будь то образование или здравоохранение", - сказал Воробьев, его цитирует пресс-служба. Мероприятие прошло в ледовом дворце "Витязь" в Подольске. На мероприятие пришли люди самых разных профессий, интересов и возрастов. Среди них - Герои России, участники СВО, врачи, учителя, общественные деятели, активисты молодежных движений, обычные жители, а также известные спортсмены и артисты. В ходе форума состоялась минута молчания в память о военнослужащих, погибших на СВО.

https://ria.ru/20240312/kotelnye-1932597853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, григорий лепс, денис майданов