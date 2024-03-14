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Участники "Недели добрых дел" в Подмосковье написали письма бойцам СВО - РИА Новости, 14.03.2024
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Новости Подмосковья
 
18:50 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/pisma-1933037606.html
Участники "Недели добрых дел" в Подмосковье написали письма бойцам СВО
Участники "Недели добрых дел" в Подмосковье написали письма бойцам СВО - РИА Новости, 14.03.2024
Участники "Недели добрых дел" в Подмосковье написали письма бойцам СВО
В школах Московской области продолжается акция "Неделя добрых дел", участниками которой стали педагоги, активисты, учащиеся и их родители. Цель программы –... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:50
2024-03-14T18:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В школах Московской области продолжается акция "Неделя добрых дел", участниками которой стали педагоги, активисты, учащиеся и их родители. Цель программы – оказание помощи российским бойцам СВО и другим нуждающимся. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.Волонтеры задействованы в различных благотворительных мероприятиях. Так, сотрудники образовательных учреждений в Волоколамске и Химках уже освоили технику плетения маскировочных сетей. Именно этот материал помогает спасти жизни на фронте.В люберецкой школе дети написали письма с добрыми пожеланиями тем, кто сейчас находится в зоне спецоперации. Кроме того, военнослужащие получат пряники из натуральных ингредиентов, которые испек персонал егорьевской школы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Участники "Недели добрых дел" в Подмосковье написали письма бойцам СВО

© Министерство образования МОУчастники "Недели добрых дел" в Подмосковье
Участники Недели добрых дел в Подмосковье
© Министерство образования МО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В школах Московской области продолжается акция "Неделя добрых дел", участниками которой стали педагоги, активисты, учащиеся и их родители. Цель программы – оказание помощи российским бойцам СВО и другим нуждающимся. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.
Волонтеры задействованы в различных благотворительных мероприятиях. Так, сотрудники образовательных учреждений в Волоколамске и Химках уже освоили технику плетения маскировочных сетей. Именно этот материал помогает спасти жизни на фронте.
В люберецкой школе дети написали письма с добрыми пожеланиями тем, кто сейчас находится в зоне спецоперации. Кроме того, военнослужащие получат пряники из натуральных ингредиентов, которые испек персонал егорьевской школы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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