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Участники "Недели добрых дел" в Подмосковье написали письма бойцам СВО

Участники "Недели добрых дел" в Подмосковье написали письма бойцам СВО - РИА Новости, 14.03.2024

Участники "Недели добрых дел" в Подмосковье написали письма бойцам СВО

В школах Московской области продолжается акция "Неделя добрых дел", участниками которой стали педагоги, активисты, учащиеся и их родители. Цель программы –... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:50

2024-03-14T18:50

2024-03-14T18:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В школах Московской области продолжается акция "Неделя добрых дел", участниками которой стали педагоги, активисты, учащиеся и их родители. Цель программы – оказание помощи российским бойцам СВО и другим нуждающимся. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.Волонтеры задействованы в различных благотворительных мероприятиях. Так, сотрудники образовательных учреждений в Волоколамске и Химках уже освоили технику плетения маскировочных сетей. Именно этот материал помогает спасти жизни на фронте.В люберецкой школе дети написали письма с добрыми пожеланиями тем, кто сейчас находится в зоне спецоперации. Кроме того, военнослужащие получат пряники из натуральных ингредиентов, которые испек персонал егорьевской школы.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)