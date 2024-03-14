https://ria.ru/20240314/patsientka-1933017755.html

СК в Петрозаводске выяснит, откуда взялись ожоги у пожилой пациентки

СК в Петрозаводске выяснит, откуда взялись ожоги у пожилой пациентки - РИА Новости, 14.03.2024

СК в Петрозаводске выяснит, откуда взялись ожоги у пожилой пациентки

Следователи в рамках уголовного дела выясняют, откуда взялись ожоги у 95-летней жительницы Петрозаводска, которая проходила лечение в одной из больниц города,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:43

2024-03-14T17:43

2024-03-14T17:43

происшествия

петрозаводск

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Следователи в рамках уголовного дела выясняют, откуда взялись ожоги у 95-летней жительницы Петрозаводска, которая проходила лечение в одной из больниц города, сообщает пресс-служба СУСК по Карелии. "Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами одного из медицинских учреждений города Петрозаводска своих обязанностей", - сообщает пресс-служба. Следствием установлено, что в декабре 2023 года родственники 95-летней жительницы города Петрозаводска после ее возвращения из медучреждения обнаружили на спине, голове и руках глубокие термические ожоги. Неоднократные попытки выяснить обстоятельства их возникновения не принесли результатов, после чего родственники обратились в СК. "В ходе следствия будет изъята и изучена медицинская документация, допрошены медицинские сотрудники, а также получены необходимые экспертные заключения с целю выяснения всех обстоятельств произошедшего и причин", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240307/draka-1931719887.html

https://ria.ru/20240207/monchegorsk-1925868209.html

петрозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, петрозаводск, следственный комитет россии (ск рф)