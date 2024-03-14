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СК в Петрозаводске выяснит, откуда взялись ожоги у пожилой пациентки - РИА Новости, 14.03.2024
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17:43 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/patsientka-1933017755.html
СК в Петрозаводске выяснит, откуда взялись ожоги у пожилой пациентки
СК в Петрозаводске выяснит, откуда взялись ожоги у пожилой пациентки - РИА Новости, 14.03.2024
СК в Петрозаводске выяснит, откуда взялись ожоги у пожилой пациентки
Следователи в рамках уголовного дела выясняют, откуда взялись ожоги у 95-летней жительницы Петрозаводска, которая проходила лечение в одной из больниц города,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:43
2024-03-14T17:43
происшествия
петрозаводск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Следователи в рамках уголовного дела выясняют, откуда взялись ожоги у 95-летней жительницы Петрозаводска, которая проходила лечение в одной из больниц города, сообщает пресс-служба СУСК по Карелии. "Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами одного из медицинских учреждений города Петрозаводска своих обязанностей", - сообщает пресс-служба. Следствием установлено, что в декабре 2023 года родственники 95-летней жительницы города Петрозаводска после ее возвращения из медучреждения обнаружили на спине, голове и руках глубокие термические ожоги. Неоднократные попытки выяснить обстоятельства их возникновения не принесли результатов, после чего родственники обратились в СК. "В ходе следствия будет изъята и изучена медицинская документация, допрошены медицинские сотрудники, а также получены необходимые экспертные заключения с целю выяснения всех обстоятельств произошедшего и причин", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240307/draka-1931719887.html
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происшествия, петрозаводск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Петрозаводск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Петрозаводске выяснит, откуда взялись ожоги у пожилой пациентки

СК: в Петрозаводске выяснят, откуда взялись ожоги у 95-летней пациентки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Следователи в рамках уголовного дела выясняют, откуда взялись ожоги у 95-летней жительницы Петрозаводска, которая проходила лечение в одной из больниц города, сообщает пресс-служба СУСК по Карелии.
"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами одного из медицинских учреждений города Петрозаводска своих обязанностей", - сообщает пресс-служба.
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Следствием установлено, что в декабре 2023 года родственники 95-летней жительницы города Петрозаводска после ее возвращения из медучреждения обнаружили на спине, голове и руках глубокие термические ожоги. Неоднократные попытки выяснить обстоятельства их возникновения не принесли результатов, после чего родственники обратились в СК.
"В ходе следствия будет изъята и изучена медицинская документация, допрошены медицинские сотрудники, а также получены необходимые экспертные заключения с целю выяснения всех обстоятельств произошедшего и причин", - заключили в пресс-службе.
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ПроисшествияПетрозаводскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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