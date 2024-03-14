https://ria.ru/20240314/patriarkh-1933038610.html

Патриарх Кирилл призвал родителей внимательнее выбирать книги детям

Патриарх Кирилл призвал родителей внимательнее выбирать книги детям - РИА Новости, 14.03.2024

Патриарх Кирилл призвал родителей внимательнее выбирать книги детям

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День православной книги призвал родителей внимательнее относиться к выбору книг для детей. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:30

2024-03-14T19:30

2024-03-14T19:30

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День православной книги призвал родителей внимательнее относиться к выбору книг для детей."В наше время, когда полки книжных магазинов заполнены разнообразной печатной продукцией, когда чтение стало возможным и в электронном формате, важно не утонуть в этом огромном море литературы, которая далеко не всегда отличается высоким художественным качеством и добрым содержанием. Именно поэтому призываю родителей внимательнее относиться к выбору книг, которые читают ваши дети", - сказал патриарх в видеообращении по случаю праздника.Русская история и культура, отметил он, неразрывно связаны с книжностью."К книгам на Руси всегда было особое отношение. И дело не только в том, что книги сами по себе были большой редкостью, а их изготовление стоило дорого - далеко не каждый человек мог их приобрести. Ценные знания и опыт, получаемые через чтение - вот что сподвигало и вдохновляло наших предков с усердием осваивать грамоту и учиться", – добавил патриарх.День православной книги ежегодно отмечается православными христианами России 14 марта. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) и по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С 2010 года День православной книги отмечается во всех епархиях РПЦ. Праздник приурочен к тому, что 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая печатная книга "Апостол", изданная диаконом Иваном Федоровым.

https://ria.ru/20240310/patriarkh-1932145333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия