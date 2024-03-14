https://ria.ru/20240314/patriarkh-1933038610.html
Патриарх Кирилл призвал родителей внимательнее выбирать книги детям
Патриарх Кирилл призвал родителей внимательнее выбирать книги детям - РИА Новости, 14.03.2024
Патриарх Кирилл призвал родителей внимательнее выбирать книги детям
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День православной книги призвал родителей внимательнее относиться к выбору книг для детей. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:30
2024-03-14T19:30
2024-03-14T19:30
религия
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патриарх кирилл (владимир гундяев)
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религия
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День православной книги призвал родителей внимательнее относиться к выбору книг для детей."В наше время, когда полки книжных магазинов заполнены разнообразной печатной продукцией, когда чтение стало возможным и в электронном формате, важно не утонуть в этом огромном море литературы, которая далеко не всегда отличается высоким художественным качеством и добрым содержанием. Именно поэтому призываю родителей внимательнее относиться к выбору книг, которые читают ваши дети", - сказал патриарх в видеообращении по случаю праздника.Русская история и культура, отметил он, неразрывно связаны с книжностью."К книгам на Руси всегда было особое отношение. И дело не только в том, что книги сами по себе были большой редкостью, а их изготовление стоило дорого - далеко не каждый человек мог их приобрести. Ценные знания и опыт, получаемые через чтение - вот что сподвигало и вдохновляло наших предков с усердием осваивать грамоту и учиться", – добавил патриарх.День православной книги ежегодно отмечается православными христианами России 14 марта. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) и по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С 2010 года День православной книги отмечается во всех епархиях РПЦ. Праздник приурочен к тому, что 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая печатная книга "Апостол", изданная диаконом Иваном Федоровым.
https://ria.ru/20240310/patriarkh-1932145333.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл призвал родителей внимательнее выбирать книги детям
Патриарх Кирилл: призываю внимательнее относится к выбору книг для детей
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День православной книги призвал родителей внимательнее относиться к выбору книг для детей.
"В наше время, когда полки книжных магазинов заполнены разнообразной печатной продукцией, когда чтение стало возможным и в электронном формате, важно не утонуть в этом огромном море литературы, которая далеко не всегда отличается высоким художественным качеством и добрым содержанием. Именно поэтому призываю родителей внимательнее относиться к выбору книг, которые читают ваши дети", - сказал патриарх в видеообращении по случаю праздника.
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Русская история и культура, отметил он, неразрывно связаны с книжностью.
"К книгам на Руси всегда было особое отношение. И дело не только в том, что книги сами по себе были большой редкостью, а их изготовление стоило дорого - далеко не каждый человек мог их приобрести. Ценные знания и опыт, получаемые через чтение - вот что сподвигало и вдохновляло наших предков с усердием осваивать грамоту и учиться", – добавил патриарх.
День православной книги ежегодно отмечается православными христианами России
14 марта. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного синода Русской православной церкви (РПЦ
) и по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С 2010 года День православной книги отмечается во всех епархиях РПЦ. Праздник приурочен к тому, что 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая печатная книга "Апостол", изданная диаконом Иваном Федоровым.
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