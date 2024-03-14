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В Хабаровске предложили провести парад Победы над Японией - РИА Новости, 14.03.2024
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
07:05 14.03.2024 (обновлено: 07:56 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/parad-1932852198.html
В Хабаровске предложили провести парад Победы над Японией
В Хабаровске предложили провести парад Победы над Японией - РИА Новости, 14.03.2024
В Хабаровске предложили провести парад Победы над Японией
Подготовлено обращение на имя президента государства с просьбой провести в Хабаровске Парад войск в ознаменование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T07:05
2024-03-14T07:56
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ХАБАРОВСК, 14 мар - РИА Новости. Подготовлено обращение на имя президента государства с просьбой провести в Хабаровске Парад войск в ознаменование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и Победы над японским милитаризмом 3 сентября, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. "По просьбе ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников специальной военной операции мною подготовлено обращение на имя Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России - президента Владимира Владимировича Путина о проведении в Хабаровске Парада войск в ознаменование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и Победы над японским милитаризмом 3 сентября", - написал Дегтярев. Глава региона напомнил, что именно из Хабаровска маршал Василевский в августе 1945 года командовал войсками, которые разгромили за три недели миллионную Квантунскую армию Японии и положили конец Второй мировой войне. "Мир должен знать, благодаря кому была поставлена точка в самой страшной войне! И сегодня ответственность за судьбу Отечества - на каждом из нас", - сказал губернатор. Госдума в июне прошлого года приняла закон об упоминании Японии в памятной дате окончания Второй мировой войны. Были одобрены изменения в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Речь идет о переименовании дня воинской славы России "3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)" в "3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)".
https://ria.ru/20231206/khabarovsk-1914016432.html
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общество, хабаровск, япония, россия, михаил дегтярев, госдума рф, хабаровский край
Хабаровский край, Общество, Хабаровск, Япония, Россия, Михаил Дегтярев, Госдума РФ, Хабаровский край
В Хабаровске предложили провести парад Победы над Японией

В Хабаровске предложили провести парад Победы над японским милитаризмом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Хабаровск и реку Амур. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 14 мар - РИА Новости. Подготовлено обращение на имя президента государства с просьбой провести в Хабаровске Парад войск в ознаменование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и Победы над японским милитаризмом 3 сентября, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
"По просьбе ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников специальной военной операции мною подготовлено обращение на имя Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России - президента Владимира Владимировича Путина о проведении в Хабаровске Парада войск в ознаменование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и Победы над японским милитаризмом 3 сентября", - написал Дегтярев.
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Глава региона напомнил, что именно из Хабаровска маршал Василевский в августе 1945 года командовал войсками, которые разгромили за три недели миллионную Квантунскую армию Японии и положили конец Второй мировой войне.
"Мир должен знать, благодаря кому была поставлена точка в самой страшной войне! И сегодня ответственность за судьбу Отечества - на каждом из нас", - сказал губернатор.
Госдума в июне прошлого года приняла закон об упоминании Японии в памятной дате окончания Второй мировой войны. Были одобрены изменения в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Речь идет о переименовании дня воинской славы России "3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)" в "3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)".
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Хабаровский крайОбществоХабаровскЯпонияРоссияМихаил ДегтяревГосдума РФХабаровский край
 
 
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