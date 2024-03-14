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В Москве стартовал новый этап проекта "Живая память благодарных поколений" - РИА Новости, 14.03.2024
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22:27 14.03.2024 (обновлено: 23:53 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/pamyat-1933068733.html
В Москве стартовал новый этап проекта "Живая память благодарных поколений"
В Москве стартовал новый этап проекта "Живая память благодарных поколений" - РИА Новости, 14.03.2024
В Москве стартовал новый этап проекта "Живая память благодарных поколений"
В Музее Победы на Поклонной горе в четверг дали старт новому этапу общенационального проекта Союзного государства России и Белоруссии — "Живая память... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T22:27
2024-03-14T23:53
союзное государство
белоруссия
музей победы
россия
общество
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Музее Победы на Поклонной горе в четверг дали старт новому этапу общенационального проекта Союзного государства России и Белоруссии — "Живая память благодарных поколений". В рамках проекта, который был запущен несколько лет назад, более 500 тысяч семей из Белоруссии, России и других бывших союзных республик СССР передали организаторам по одной советской монете. Эти монеты стали основой сплава памятника героям Великой Отечественной войны, установленного в 2021 году в Минске в парке Победы. В четверг в Музее Победы была установлена колба для сбора монет и объявлен их сбор по всей стране. В будущем переданные монеты станут частью нового памятника, который планируется установить на Поклонной горе в Москве в 2025 году в годовщину 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Одним из координаторов проекта выступает белорусский спортсмен-паралимпиец, участник Паралимпийских игр в Токио Алексей Талай.
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белоруссия, музей победы, россия, общество
Союзное государство, Белоруссия, Музей Победы, Россия, Общество
В Москве стартовал новый этап проекта "Живая память благодарных поколений"

В Музее Победы дали старт этапу проекта "Живая память благодарных поколений"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМузей Победы в Москве
Музей Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Музей Победы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Музее Победы на Поклонной горе в четверг дали старт новому этапу общенационального проекта Союзного государства России и Белоруссии — "Живая память благодарных поколений".
В рамках проекта, который был запущен несколько лет назад, более 500 тысяч семей из Белоруссии, России и других бывших союзных республик СССР передали организаторам по одной советской монете. Эти монеты стали основой сплава памятника героям Великой Отечественной войны, установленного в 2021 году в Минске в парке Победы.
В четверг в Музее Победы была установлена колба для сбора монет и объявлен их сбор по всей стране. В будущем переданные монеты станут частью нового памятника, который планируется установить на Поклонной горе в Москве в 2025 году в годовщину 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
Одним из координаторов проекта выступает белорусский спортсмен-паралимпиец, участник Паралимпийских игр в Токио Алексей Талай.
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