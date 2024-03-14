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Власти Липецкой области ввели двухуровневую систему оповещения - РИА Новости, 14.03.2024
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Липецкая область
 
12:10 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/opoveschenie-1932915616.html
Власти Липецкой области ввели двухуровневую систему оповещения
Власти Липецкой области ввели двухуровневую систему оповещения - РИА Новости, 14.03.2024
Власти Липецкой области ввели двухуровневую систему оповещения
В связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Липецкой области введена двухуровневая система оповещения, сообщил губернатор Игорь Артамонов РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:10
2024-03-14T12:10
липецкая область
игорь артамонов
липецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкий район
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ЛИПЕЦК, 14 мар - РИА Новости. В связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Липецкой области введена двухуровневая система оповещения, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам оперативного совещания, где обсуждались вопросы безопасности граждан в экстренных ситуациях. Он уточнил, что в случае обнаружения вблизи границы Липецкой области БПЛА, на территории региона будет объявлен "желтый" уровень - "Воздушная опасность". В этом случае все службы приведут в режим максимальной готовности. Жителям области об опасности сообщат с помощью смс-оповещений и пуш-уведомлений через приложения "МЧС России" и "Служба 112 Липецкой области". Кроме этого, необходимая информация будет транслироваться в прямом эфире регионального телеканала. Артамонов отметил, что предупреждающий сигнал носит информационный характер, так как введение "желтого" уровня не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона. "При получении сигнала "Воздушная опасность" следует сохранять спокойствие и бдительность. Продолжать следить за информацией в официальных каналах правительства и МЧС", – сказал Артамонов. Сирены воздушной тревоги зазвучали над Липецкой областью утром 13 марта. Как сообщил губернатор в своем официальном телеграм-канале, была получена информация о возможных появлениях БПЛА в небе Липецка и Липецкого района.
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игорь артамонов, липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецкий район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Липецкий район

Власти Липецкой области ввели двухуровневую систему оповещения

© Фото : Правительство Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : Правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 мар - РИА Новости. В связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Липецкой области введена двухуровневая система оповещения, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам оперативного совещания, где обсуждались вопросы безопасности граждан в экстренных ситуациях.
Он уточнил, что в случае обнаружения вблизи границы Липецкой области БПЛА, на территории региона будет объявлен "желтый" уровень - "Воздушная опасность". В этом случае все службы приведут в режим максимальной готовности. Жителям области об опасности сообщат с помощью смс-оповещений и пуш-уведомлений через приложения "МЧС России" и "Служба 112 Липецкой области". Кроме этого, необходимая информация будет транслироваться в прямом эфире регионального телеканала.
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Артамонов отметил, что предупреждающий сигнал носит информационный характер, так как введение "желтого" уровня не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона.
"При получении сигнала "Воздушная опасность" следует сохранять спокойствие и бдительность. Продолжать следить за информацией в официальных каналах правительства и МЧС", – сказал Артамонов.
Сирены воздушной тревоги зазвучали над Липецкой областью утром 13 марта. Как сообщил губернатор в своем официальном телеграм-канале, была получена информация о возможных появлениях БПЛА в небе Липецка и Липецкого района.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Липецкий район
 
 
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