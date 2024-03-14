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В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 14.03.2024
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области вновь введен режим опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T22:04
2024-03-14T22:04
2024-03-14T22:15
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Воронежской области вновь введен режим опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона вновь введен режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - сообщил Гусев в своём Telegam-канале.
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воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА