https://ria.ru/20240314/opasnost-1933068035.html

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 14.03.2024

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области вновь введен режим опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T22:04

2024-03-14T22:04

2024-03-14T22:15

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Воронежской области вновь введен режим опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона вновь введен режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - сообщил Гусев в своём Telegam-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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2024

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воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)