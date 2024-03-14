https://ria.ru/20240314/opasnost-1933062093.html
На территории Белгорода и области объявили ракетную опасность
На территории Белгорода и области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024
На территории Белгорода и области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T21:13
2024-03-14T21:13
2024-03-14T21:21
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 14 мар — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Сигнал об опасности объявляется пятый раз в четверг."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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белгород, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия
На территории Белгорода и области объявили ракетную опасность
Власти объявили ракетную опасность на территории Белгорода и области