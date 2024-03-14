https://ria.ru/20240314/opasnost-1933022192.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:59
2024-03-14T17:59
2024-03-14T17:59
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале мэрии города. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Мэрия сообщила об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе