Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 14.03.2024 (обновлено: 17:37 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/opasnost-1932997238.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:34
2024-03-14T17:37
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921874828_0:196:2902:1828_1920x0_80_0_0_9b277d5b62033443347753df9ae4d41c.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в заявлении.ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. Так, в 08:30 мск средства ПВО перехватили восемь реактивных снарядов на подлете к городу. При обстреле погиб мужчина, шесть человек получили ранения.Позднее, в районе 13:00, российская система противовоздушной обороны поразила десять воздушных целей. Погибла женщина, еще трое пострадали.Как показал анализ фотографии обломка ракеты, опубликованной главой региона Вячеславом Гладковым, оба мирных жителя стали жертвами атаки чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921874828_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95db8442316b885bd4af71d6db19f129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Мэрия объявила ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкУстановка модульных укрытий для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Установка модульных укрытий для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
Перейти в медиабанк
Установка модульных укрытий для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в заявлении.
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области
13 марта, 07:26
ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. Так, в 08:30 мск средства ПВО перехватили восемь реактивных снарядов на подлете к городу. При обстреле погиб мужчина, шесть человек получили ранения.
Позднее, в районе 13:00, российская система противовоздушной обороны поразила десять воздушных целей. Погибла женщина, еще трое пострадали.
Как показал анализ фотографии обломка ракеты, опубликованной главой региона Вячеславом Гладковым, оба мирных жителя стали жертвами атаки чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала