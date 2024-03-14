https://ria.ru/20240314/opasnost-1932997238.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:34
2024-03-14T16:34
2024-03-14T17:37
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в заявлении.ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. Так, в 08:30 мск средства ПВО перехватили восемь реактивных снарядов на подлете к городу. При обстреле погиб мужчина, шесть человек получили ранения.Позднее, в районе 13:00, российская система противовоздушной обороны поразила десять воздушных целей. Погибла женщина, еще трое пострадали.Как показал анализ фотографии обломка ракеты, опубликованной главой региона Вячеславом Гладковым, оба мирных жителя стали жертвами атаки чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мэрия объявила ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе