https://ria.ru/20240314/opasnost-1932981473.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.03.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Режим опасности атаки беспилотников введен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:41

2024-03-14T15:41

2024-03-14T15:50

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников введен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."На территории Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие… Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", — написал он.Губернатор заверил, что силы ПВО наготове.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность