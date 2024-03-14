https://ria.ru/20240314/opasnost-1932981473.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.03.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников введен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:41
2024-03-14T15:41
2024-03-14T15:50
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников введен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."На территории Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие… Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", — написал он.Губернатор заверил, что силы ПВО наготове.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников