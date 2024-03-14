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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.03.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил в Telegram-канале губернатор РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:41
2024-03-14T12:41
2024-03-14T12:49
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
безопасность
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
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курская область, роман старовойт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников