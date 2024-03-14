https://ria.ru/20240314/opasnost-1932857996.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:53

2024-03-14T08:53

2024-03-14T09:02

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала о ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 8.23 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через примерно 30 минут тревогу отменили."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков