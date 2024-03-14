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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 14.03.2024 (обновлено: 09:02 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/opasnost-1932857996.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T08:53
2024-03-14T09:02
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала о ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 8.23 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через примерно 30 минут тревогу отменили."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили спустя полчаса

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкУстановка модульных укрытий для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Установка модульных укрытий для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Установка модульных укрытий для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Сообщение о запуске сигнала о ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 8.23 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через примерно 30 минут тревогу отменили.
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБезопасностьВячеслав Гладков
 
 
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