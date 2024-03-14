https://ria.ru/20240314/opasnost-1932857996.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T08:53
2024-03-14T08:53
2024-03-14T09:02
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921874828_0:196:2902:1828_1920x0_80_0_0_9b277d5b62033443347753df9ae4d41c.jpg
БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала о ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 8.23 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через примерно 30 минут тревогу отменили."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921874828_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95db8442316b885bd4af71d6db19f129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили спустя полчаса