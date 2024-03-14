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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 14.03.2024 (обновлено: 08:34 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/opasnost-1932856170.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T08:28
2024-03-14T08:34
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
белгород
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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