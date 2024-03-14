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В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:24 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/opasnost-1932850688.html
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 14.03.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T06:24
2024-03-14T06:24
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
безопасность
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Власти Курской области предупреждали об угрозе атаки беспилотников около 3.30 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, роман старовойт, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность, Россия
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Губернатор: в Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Власти Курской области предупреждали об угрозе атаки беспилотников около 3.30 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Старовойт.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтБезопасностьРоссия
 
 
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