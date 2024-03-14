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В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 14.03.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T06:24
2024-03-14T06:24
2024-03-14T06:24
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
безопасность
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Власти Курской области предупреждали об угрозе атаки беспилотников около 3.30 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, роман старовойт, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность, Россия
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Губернатор: в Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников