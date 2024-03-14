https://ria.ru/20240314/opasnost-1932847725.html

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 14.03.2024

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T05:11

2024-03-14T05:11

2024-03-14T05:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Ранее в региональном ведомстве сообщали, что ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия