https://ria.ru/20240314/obstrely-1932968707.html
СК возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области
СК возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области - РИА Новости, 14.03.2024
СК возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области
Следственный комитет России завел уголовное дело по фактам гибели и ранений людей после обстрелов украинскими вооруженными формированиями Белгородской области,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:58
2024-03-14T14:58
2024-03-14T15:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
светлана петренко
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело по фактам гибели и ранений людей после обстрелов украинскими вооруженными формированиями Белгородской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело по фактам гибели и ранений людей в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями Белгородской области", - сказала она.Отмечается, что украинские силовики продолжают обстреливать гражданские объекты в Белгородской области, "применяя вооружение, имеющее высокие поражающие свойства, в том числе реактивные системы залпового огня западного производства". Как подчеркнула Петренко, в четверг в результате украинской атаки были уничтожены два автомобиля в Белгороде, управлявшие ими мужчина и женщина погибли.Кроме того, повреждены частные домовладения, тренажерный клуб и здания на территории учреждения здравоохранения, "рядом с которыми не было никаких военных объектов". В результате несколько человек были ранены."Следствие принимает все необходимые меры для установления причастных к этим и другим подобным преступлениям и привлечения их к уголовной ответственности", - добавила Петренко.
https://ria.ru/20240314/obstrely-1932850813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, светлана петренко, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Светлана Петренко, Белгород
СК возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области
СК возбудил дело из-за гибели и ранений людей при обстрелах Белгородской области
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело по фактам гибели и ранений людей после обстрелов украинскими вооруженными формированиями Белгородской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело по фактам гибели и ранений людей в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями Белгородской области", - сказала она.
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Отмечается, что украинские силовики продолжают обстреливать гражданские объекты в Белгородской области, "применяя вооружение, имеющее высокие поражающие свойства, в том числе реактивные системы залпового огня западного производства". Как подчеркнула Петренко, в четверг в результате украинской атаки были уничтожены два автомобиля в Белгороде
, управлявшие ими мужчина и женщина погибли.
Кроме того, повреждены частные домовладения, тренажерный клуб и здания на территории учреждения здравоохранения, "рядом с которыми не было никаких военных объектов". В результате несколько человек были ранены.
"Следствие принимает все необходимые меры для установления причастных к этим и другим подобным преступлениям и привлечения их к уголовной ответственности", - добавила Петренко.
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