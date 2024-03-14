https://ria.ru/20240314/obstrely-1932968707.html

СК возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области

СК возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области - РИА Новости, 14.03.2024

СК возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области

Следственный комитет России завел уголовное дело по фактам гибели и ранений людей после обстрелов украинскими вооруженными формированиями Белгородской области,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:58

2024-03-14T14:58

2024-03-14T15:04

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

россия

светлана петренко

белгород

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело по фактам гибели и ранений людей после обстрелов украинскими вооруженными формированиями Белгородской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело по фактам гибели и ранений людей в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями Белгородской области", - сказала она.Отмечается, что украинские силовики продолжают обстреливать гражданские объекты в Белгородской области, "применяя вооружение, имеющее высокие поражающие свойства, в том числе реактивные системы залпового огня западного производства". Как подчеркнула Петренко, в четверг в результате украинской атаки были уничтожены два автомобиля в Белгороде, управлявшие ими мужчина и женщина погибли.Кроме того, повреждены частные домовладения, тренажерный клуб и здания на территории учреждения здравоохранения, "рядом с которыми не было никаких военных объектов". В результате несколько человек были ранены."Следствие принимает все необходимые меры для установления причастных к этим и другим подобным преступлениям и привлечения их к уголовной ответственности", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20240314/obstrely-1932850813.html

https://ria.ru/20240313/obstrel-1932826563.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, светлана петренко, белгород