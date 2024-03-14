https://ria.ru/20240314/obstrel-1933048327.html
Мэр Белгорода рассказал о повреждениях после украинских обстрелов
Мэр Белгорода рассказал о повреждениях после украинских обстрелов - РИА Новости, 14.03.2024
Мэр Белгорода рассказал о повреждениях после украинских обстрелов
Власти Белгорода фиксируют повреждения в городе после массированных украинских обстрелов, которым город подвергся в четверг, на данный момент выявлены... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:47
2024-03-14T19:47
2024-03-14T19:47
специальная военная операция на украине
белгород
валентин демидов
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932972204_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_c1de9c2a00ada1d7e07819a759775fed.jpg
БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Власти Белгорода фиксируют повреждения в городе после массированных украинских обстрелов, которым город подвергся в четверг, на данный момент выявлены повреждения различной степени в десяти многоэтажках, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале.Демидов написал, что выехал пообщаться с жителями многоквартирных домов, которые сегодня пострадали в результате обстрелов Белгорода. "На этот момент заактированы повреждения различной степени в десяти многоэтажках (72 квартиры), 25 частных домах и семи хозсубъектах", — сообщил мэр. Он отметил, что по поручению губернатора Вячеслава Гладкова город разделен на десять секторов, и каждый из них закреплен за подрядными организациями. "В случае ЧС в течение 5-20 минут строители выезжают, чтобы быстро закрыть окна и вернуть людям тепло в дома. Убедился, что и в этот раз, несмотря на объемы и оперативную обстановку, отработали без сбоев. В ближайшее время сделают замеры и отдадут заказы в производство", - проинформировал Демидов. Сегодня утром Белгород и другие территории региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. Сегодняшний обстрел Белгорода ВСУ велся ракетами чешской РСЗО Vampire, свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Погибли два человека. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932972204_232:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e24f8b0ecaafda160fbce0b70cdafc03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, валентин демидов, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Происшествия
Мэр Белгорода рассказал о повреждениях после украинских обстрелов
Демидов: при украинских обстрелах Белгорода пострадали 10 многоэтажек
БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости.
Власти Белгорода фиксируют повреждения в городе после массированных украинских обстрелов, которым город подвергся в четверг, на данный момент выявлены повреждения различной степени в десяти многоэтажках, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале
.
Демидов написал, что выехал пообщаться с жителями многоквартирных домов, которые сегодня пострадали в результате обстрелов Белгорода.
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
"На этот момент заактированы повреждения различной степени в десяти многоэтажках (72 квартиры), 25 частных домах и семи хозсубъектах", — сообщил мэр.
Он отметил, что по поручению губернатора Вячеслава Гладкова
город разделен на десять секторов, и каждый из них закреплен за подрядными организациями.
"В случае ЧС в течение 5-20 минут строители выезжают, чтобы быстро закрыть окна и вернуть людям тепло в дома. Убедился, что и в этот раз, несмотря на объемы и оперативную обстановку, отработали без сбоев. В ближайшее время сделают замеры и отдадут заказы в производство", - проинформировал Демидов.
Сегодня утром Белгород и другие территории региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. Сегодняшний обстрел Белгорода ВСУ велся ракетами чешской РСЗО Vampire, свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Погибли два человека. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.
Новые "подарки" для ВСУ. С чем столкнутся российские военные