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Мэр Белгорода рассказал о повреждениях после украинских обстрелов - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:47 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/obstrel-1933048327.html
Мэр Белгорода рассказал о повреждениях после украинских обстрелов
Мэр Белгорода рассказал о повреждениях после украинских обстрелов - РИА Новости, 14.03.2024
Мэр Белгорода рассказал о повреждениях после украинских обстрелов
Власти Белгорода фиксируют повреждения в городе после массированных украинских обстрелов, которым город подвергся в четверг, на данный момент выявлены... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:47
2024-03-14T19:47
специальная военная операция на украине
белгород
валентин демидов
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Власти Белгорода фиксируют повреждения в городе после массированных украинских обстрелов, которым город подвергся в четверг, на данный момент выявлены повреждения различной степени в десяти многоэтажках, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале.Демидов написал, что выехал пообщаться с жителями многоквартирных домов, которые сегодня пострадали в результате обстрелов Белгорода. "На этот момент заактированы повреждения различной степени в десяти многоэтажках (72 квартиры), 25 частных домах и семи хозсубъектах", — сообщил мэр. Он отметил, что по поручению губернатора Вячеслава Гладкова город разделен на десять секторов, и каждый из них закреплен за подрядными организациями. "В случае ЧС в течение 5-20 минут строители выезжают, чтобы быстро закрыть окна и вернуть людям тепло в дома. Убедился, что и в этот раз, несмотря на объемы и оперативную обстановку, отработали без сбоев. В ближайшее время сделают замеры и отдадут заказы в производство", - проинформировал Демидов. Сегодня утром Белгород и другие территории региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. Сегодняшний обстрел Белгорода ВСУ велся ракетами чешской РСЗО Vampire, свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Погибли два человека. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
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белгород, валентин демидов, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Происшествия
Мэр Белгорода рассказал о повреждениях после украинских обстрелов

Демидов: при украинских обстрелах Белгорода пострадали 10 многоэтажек

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы осматривает автомобиль, поврежденный в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Сотрудник противопожарной службы осматривает автомобиль, поврежденный в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы осматривает автомобиль, поврежденный в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Власти Белгорода фиксируют повреждения в городе после массированных украинских обстрелов, которым город подвергся в четверг, на данный момент выявлены повреждения различной степени в десяти многоэтажках, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале.
Демидов написал, что выехал пообщаться с жителями многоквартирных домов, которые сегодня пострадали в результате обстрелов Белгорода.
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"На этот момент заактированы повреждения различной степени в десяти многоэтажках (72 квартиры), 25 частных домах и семи хозсубъектах", — сообщил мэр.
Он отметил, что по поручению губернатора Вячеслава Гладкова город разделен на десять секторов, и каждый из них закреплен за подрядными организациями.
"В случае ЧС в течение 5-20 минут строители выезжают, чтобы быстро закрыть окна и вернуть людям тепло в дома. Убедился, что и в этот раз, несмотря на объемы и оперативную обстановку, отработали без сбоев. В ближайшее время сделают замеры и отдадут заказы в производство", - проинформировал Демидов.
Сегодня утром Белгород и другие территории региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. Сегодняшний обстрел Белгорода ВСУ велся ракетами чешской РСЗО Vampire, свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Погибли два человека. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.
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