https://ria.ru/20240314/obstrel-1933048327.html

Мэр Белгорода рассказал о повреждениях после украинских обстрелов

Мэр Белгорода рассказал о повреждениях после украинских обстрелов - РИА Новости, 14.03.2024

Мэр Белгорода рассказал о повреждениях после украинских обстрелов

Власти Белгорода фиксируют повреждения в городе после массированных украинских обстрелов, которым город подвергся в четверг, на данный момент выявлены... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:47

2024-03-14T19:47

2024-03-14T19:47

специальная военная операция на украине

белгород

валентин демидов

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Власти Белгорода фиксируют повреждения в городе после массированных украинских обстрелов, которым город подвергся в четверг, на данный момент выявлены повреждения различной степени в десяти многоэтажках, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале.Демидов написал, что выехал пообщаться с жителями многоквартирных домов, которые сегодня пострадали в результате обстрелов Белгорода. "На этот момент заактированы повреждения различной степени в десяти многоэтажках (72 квартиры), 25 частных домах и семи хозсубъектах", — сообщил мэр. Он отметил, что по поручению губернатора Вячеслава Гладкова город разделен на десять секторов, и каждый из них закреплен за подрядными организациями. "В случае ЧС в течение 5-20 минут строители выезжают, чтобы быстро закрыть окна и вернуть людям тепло в дома. Убедился, что и в этот раз, несмотря на объемы и оперативную обстановку, отработали без сбоев. В ближайшее время сделают замеры и отдадут заказы в производство", - проинформировал Демидов. Сегодня утром Белгород и другие территории региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. Сегодняшний обстрел Белгорода ВСУ велся ракетами чешской РСЗО Vampire, свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Погибли два человека. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

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белгород, валентин демидов, вячеслав гладков, происшествия