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При обстреле села под Белгородом пострадали три человека, включая детей - РИА Новости, 14.03.2024
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https://ria.ru/20240314/obstrel-1933041004.html
При обстреле села под Белгородом пострадали три человека, включая детей
При обстреле села под Белгородом пострадали три человека, включая детей - РИА Новости, 14.03.2024
При обстреле села под Белгородом пострадали три человека, включая детей
Три человека, включая двоих детей, пострадали при обстреле села Беловское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:08
2024-03-14T19:08
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 14 мар — РИА Новости. Три человека, включая двоих детей, пострадали при обстреле села Беловское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее в четверг губернатор сообщал, что обстрелу подверглось село Беловское Белгородского района. "В селе Беловское есть трое пострадавших, двое из них – дети. Девятилетний мальчик с множественными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой и девятимесячная девочка с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой находятся в Детской областной клинической больнице под наблюдением специалистов", — написал Гладков.Ещё один пострадавший – мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой - обратился за помощью самостоятельно. Врачи городской больницы №2 города Белгорода оказали ему всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение, отметил губернатор. Он рассказал, что заехал в Детскую областную клиническая больницу, где сейчас оказывают помощь пострадавшим детям. По его словам, оба ребенка находятся в отделении травматологии. "Врачи оценивают состояние 9-летнего Жени и его 9-месячной сестренки Ангелины как средней степени тяжести. Сейчас они проходят необходимые обследования. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра – уже завтра они прибудут в больницу, чтобы посодействовать нашим врачам", - проинформировал Гладков. Он рассказал, что поговорил с мамой ребят, которая всё время находится рядом. "У них большая и дружная семья – всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку", - отметило глава Белгородской области. Сегодня утром Белгород и другие территории региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. Сегодняшний обстрел Белгорода ВСУ велся ракетами чешской РСЗО Vampire, свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Погибли два человека. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород
При обстреле села под Белгородом пострадали три человека, включая детей

Гладков: при обстреле села под Белгородом пострадали 3 человека, включая 2 детей

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Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 14 мар — РИА Новости. Три человека, включая двоих детей, пострадали при обстреле села Беловское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее в четверг губернатор сообщал, что обстрелу подверглось село Беловское Белгородского района.
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"В селе Беловское есть трое пострадавших, двое из них – дети. Девятилетний мальчик с множественными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой и девятимесячная девочка с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой находятся в Детской областной клинической больнице под наблюдением специалистов", — написал Гладков.
Ещё один пострадавший – мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой - обратился за помощью самостоятельно. Врачи городской больницы №2 города Белгорода оказали ему всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение, отметил губернатор.
Он рассказал, что заехал в Детскую областную клиническая больницу, где сейчас оказывают помощь пострадавшим детям. По его словам, оба ребенка находятся в отделении травматологии.
"Врачи оценивают состояние 9-летнего Жени и его 9-месячной сестренки Ангелины как средней степени тяжести. Сейчас они проходят необходимые обследования. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра – уже завтра они прибудут в больницу, чтобы посодействовать нашим врачам", - проинформировал Гладков.
Он рассказал, что поговорил с мамой ребят, которая всё время находится рядом. "У них большая и дружная семья – всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку", - отметило глава Белгородской области.
Сегодня утром Белгород и другие территории региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. Сегодняшний обстрел Белгорода ВСУ велся ракетами чешской РСЗО Vampire, свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Погибли два человека. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.
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