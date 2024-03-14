https://ria.ru/20240314/obstrel-1933032843.html

При обстреле Белгорода пострадали два человека

При обстреле Белгорода пострадали два человека - РИА Новости, 14.03.2024

При обстреле Белгорода пострадали два человека

Два человека пострадали в результате очередного обстрела Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:26

2024-03-14T18:26

2024-03-14T18:26

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Два человека пострадали в результате очередного обстрела Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Telegram-канале губернатор написал, что система ПВО сбила 11 воздушных целей на подлете к Белгороду. "По предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы. Есть двое пострадавших - у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго - множественные осколочные ранения нижних конечностей", - уточнил Гладков, добавив, что медики доставляют их в городскую больницу №2 города Белгорода. Как отметил губернатор, в Белгороде осколками посечены здание коммерческого предприятия, грузовой автомобиль и спецтехника. Также во дворе частного домовладения обрушена стена летней кухни. "В Белгородском районе, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы находятся на местах, подомовой обход продолжается", - подчеркнул Гладков. Сегодня утром Белгород и другие территории региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. Согласно данным Минобороны РФ, около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО были уничтожены восемь украинских реактивных снарядов. В четверг днем губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила 10 воздушных целей Над Белгородом и Белгородским районом. Погибли два человека, несколько человек получили ранения. Сегодняшний обстрел Белгорода ВСУ велся ракетами чешской РСЗО Vampire, свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вячеслав гладков, белгород, происшествия