https://ria.ru/20240314/obstrel-1932974934.html
При обстреле Белгородской области пострадали четыре человека
При обстреле Белгородской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.03.2024
При обстреле Белгородской области пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при повторной атаке ВСУ на город Грайворон, еще один житель был ранен при обстреле села Козинка Грайворонского округа, сообщил... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:22
2024-03-14T15:22
2024-03-14T15:30
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Четыре человека пострадали при повторной атаке ВСУ на город Грайворон, еще один житель был ранен при обстреле села Козинка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Грайворонский городской округ подвергся повторной атаке со стороны ВСУ. В городе Грайворон четверо пострадавших. В результате прямого попадания в дом пострадали двое человек — у мужчины ушиб головы, у девушки — шоковое состояние. Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Еще две женщины из Грайворона с осколочными ранениями доставлены бригадой скорой помощи в районную ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в результате обстрела в Грайвороне повреждено два домовладения.После очередного украинского обстрела села Козинка, по данным главы области, в районную больницу поступил мужчина с осколочным ранением грудной клетки. "Состояние всех пострадавших, которые находятся в больнице, врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - отметил губернатор.⠀В четверг ГУМЧС РФ по Белгородской области пять раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ. Жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. Гладков сообщал, что при обстреле Грайворона легкое ранение получил мужчина.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, грайворон, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Происшествия, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгородской области пострадали четыре человека
Гладков: при обстреле Грайворона в Белгородской области пострадали 4 человека
БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости.
Четыре человека пострадали при повторной атаке ВСУ на город Грайворон, еще один житель был ранен при обстреле села Козинка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Грайворонский городской округ подвергся повторной атаке со стороны ВСУ. В городе Грайворон четверо пострадавших. В результате прямого попадания в дом пострадали двое человек — у мужчины ушиб головы, у девушки — шоковое состояние. Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Еще две женщины из Грайворона с осколочными ранениями доставлены бригадой скорой помощи в районную ЦРБ", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что в результате обстрела в Грайвороне повреждено два домовладения.
После очередного украинского обстрела села Козинка, по данным главы области, в районную больницу поступил мужчина с осколочным ранением грудной клетки. "Состояние всех пострадавших, которые находятся в больнице, врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - отметил губернатор.
⠀В четверг ГУМЧС РФ
по Белгородской области пять раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ. Жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. Гладков сообщал, что при обстреле Грайворона легкое ранение получил мужчина.
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