https://ria.ru/20240314/obstrel-1932938943.html
Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух
Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух - РИА Новости, 14.03.2024
Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух
Второй человек за день погиб при обстреле ВСУ Белгорода – это ехавшая за рулем девушка, чье авто улетело в кювет при взрыве, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:17
2024-03-14T13:17
2024-03-14T13:25
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Второй человек за день погиб при обстреле ВСУ Белгорода – это ехавшая за рулем девушка, чье авто улетело в кювет при взрыве, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Гладков написал в своем Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила 10 воздушных целей."В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", - сообщил губернатор.По его словам, есть трое пострадавших."Две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча бригадами скорой помощи доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил Гладков.Ранее в четверг губернатор сообщал о еще одном погибшем при обстреле Белгорода: мужчина ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель, от полученных ран житель скончался на месте.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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белгород, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков
Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух
Гладков: второй человек за день погиб при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости.
Второй человек за день погиб при обстреле ВСУ Белгорода – это ехавшая за рулем девушка, чье авто улетело в кювет при взрыве, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
Гладков написал в своем Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом
ПВО сбила 10 воздушных целей.
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"В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", - сообщил губернатор.
По его словам, есть трое пострадавших.
"Две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча бригадами скорой помощи доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил Гладков.
Ранее в четверг губернатор сообщал о еще одном погибшем при обстреле Белгорода: мужчина ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель, от полученных ран житель скончался на месте.
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