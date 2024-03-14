https://ria.ru/20240314/obstrel-1932938943.html

Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух

Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух - РИА Новости, 14.03.2024

Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до двух

Второй человек за день погиб при обстреле ВСУ Белгорода – это ехавшая за рулем девушка, чье авто улетело в кювет при взрыве, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:17

2024-03-14T13:17

2024-03-14T13:25

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Второй человек за день погиб при обстреле ВСУ Белгорода – это ехавшая за рулем девушка, чье авто улетело в кювет при взрыве, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Гладков написал в своем Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила 10 воздушных целей."В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", - сообщил губернатор.По его словам, есть трое пострадавших."Две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча бригадами скорой помощи доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил Гладков.Ранее в четверг губернатор сообщал о еще одном погибшем при обстреле Белгорода: мужчина ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель, от полученных ран житель скончался на месте.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

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белгород, происшествия, вячеслав гладков