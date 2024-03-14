https://ria.ru/20240314/obstrel-1932894229.html
Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до шести
Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до шести - РИА Новости, 14.03.2024
Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до шести
Число пострадавших после обстрела Белгорода возросло до шести человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:19
2024-03-14T11:19
2024-03-14T12:54
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Число пострадавших после обстрела Белгорода возросло до шести человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В Минобороны сообщили, что в четверг около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО уничтожила восемь украинских реактивных снарядов. По данным главы города Валентина Демидова, один человек погиб, четверо были ранены. Повреждены 5 домов, здание медучреждения, а также 25 автомобилей."По уточненной информации от медицины катастроф, в результате теракта всего пострадали шесть человек: четыре женщины и двое мужчин", — написал Гладков.Бригады скорой доставили всех раненых в медицинские учреждения города. В городской больнице №2 находятся трое пострадавших. Одну из женщин ранило осколком в лопатку, другая получила закрытый перелом плеча, мужчина получил ранения поясницы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, заверил губернатор.В областной клинической больнице находятся двое пострадавших в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями. Проводятся реанимационные мероприятия. Одна женщина получила ссадины, но после осмотра отказалась от госпитализации.Также Гладков сообщил о гибели мирного жителя. По его словам, мужчина ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель. От полученных ран он скончался на месте. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до шести
Гладков: число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до шести
БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости.
Число пострадавших после обстрела Белгорода возросло до шести человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
В Минобороны сообщили, что в четверг около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО уничтожила восемь украинских реактивных снарядов. По данным главы города Валентина Демидова
, один человек погиб, четверо были ранены. Повреждены 5 домов, здание медучреждения, а также 25 автомобилей.
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«
"По уточненной информации от медицины катастроф, в результате теракта всего пострадали шесть человек: четыре женщины и двое мужчин", — написал Гладков.
Бригады скорой доставили всех раненых в медицинские учреждения города. В городской больнице №2 находятся трое пострадавших. Одну из женщин ранило осколком в лопатку, другая получила закрытый перелом плеча, мужчина получил ранения поясницы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, заверил губернатор.
В областной клинической больнице находятся двое пострадавших в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями. Проводятся реанимационные мероприятия.
Одна женщина получила ссадины, но после осмотра отказалась от госпитализации.
Также Гладков сообщил о гибели мирного жителя. По его словам, мужчина ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель. От полученных ран он скончался на месте. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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