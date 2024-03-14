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Украинские войска обстреляли Курскую область - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/obstrel-1932886471.html
Украинские войска обстреляли Курскую область
Украинские войска обстреляли Курскую область - РИА Новости, 14.03.2024
Украинские войска обстреляли Курскую область
Приграничный посёлок Тёткино Курской области подвергается ударам со стороны Украины третий день подряд, последствия обстрела в четверг ещё не установили,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:56
2024-03-14T10:56
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Приграничный посёлок Тёткино Курской области подвергается ударам со стороны Украины третий день подряд, последствия обстрела в четверг ещё не установили, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Сегодня со стороны Украины обстреляны поселок Тёткино Глушковского района и село Пригородняя Слободка Рыльского района. Никто из жителей не пострадал. В Тёткино подомовой обход начнется после того, как позволит обстановка", — написал он. В Пригородней Слободке, по данным губернатора, начался пожар на одном из объектов инфраструктуры. На данный момент возгорание потушили. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. По информации Минобороны, понеся значительные потери, противник отброшен. В среду посёлок Тёткино вновь подвергся обстрелам со стороны Украины. Губернатор Роман Старовойт сообщал, что противник наносил удары в течение всего дня. Утром один из местных жителей получил контузию. Во второй половине дня при очередном обстреле была повреждена хозяйственная постройка и магазин.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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роман старовойт, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Происшествия
Украинские войска обстреляли Курскую область

Старовойт: курский поселок Теткино подвергся обстрелам со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Приграничный посёлок Тёткино Курской области подвергается ударам со стороны Украины третий день подряд, последствия обстрела в четверг ещё не установили, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Сегодня со стороны Украины обстреляны поселок Тёткино Глушковского района и село Пригородняя Слободка Рыльского района. Никто из жителей не пострадал. В Тёткино подомовой обход начнется после того, как позволит обстановка", — написал он.
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В Пригородней Слободке, по данным губернатора, начался пожар на одном из объектов инфраструктуры. На данный момент возгорание потушили.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. По информации Минобороны, понеся значительные потери, противник отброшен.
В среду посёлок Тёткино вновь подвергся обстрелам со стороны Украины. Губернатор Роман Старовойт сообщал, что противник наносил удары в течение всего дня. Утром один из местных жителей получил контузию. Во второй половине дня при очередном обстреле была повреждена хозяйственная постройка и магазин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтКурская областьПроисшествия
 
 
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