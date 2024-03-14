https://ria.ru/20240314/obstrel-1932886471.html

Украинские войска обстреляли Курскую область

Украинские войска обстреляли Курскую область - РИА Новости, 14.03.2024

Украинские войска обстреляли Курскую область

Приграничный посёлок Тёткино Курской области подвергается ударам со стороны Украины третий день подряд, последствия обстрела в четверг ещё не установили,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:56

2024-03-14T10:56

2024-03-14T10:56

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Приграничный посёлок Тёткино Курской области подвергается ударам со стороны Украины третий день подряд, последствия обстрела в четверг ещё не установили, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Сегодня со стороны Украины обстреляны поселок Тёткино Глушковского района и село Пригородняя Слободка Рыльского района. Никто из жителей не пострадал. В Тёткино подомовой обход начнется после того, как позволит обстановка", — написал он. В Пригородней Слободке, по данным губернатора, начался пожар на одном из объектов инфраструктуры. На данный момент возгорание потушили. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. По информации Минобороны, понеся значительные потери, противник отброшен. В среду посёлок Тёткино вновь подвергся обстрелам со стороны Украины. Губернатор Роман Старовойт сообщал, что противник наносил удары в течение всего дня. Утром один из местных жителей получил контузию. Во второй половине дня при очередном обстреле была повреждена хозяйственная постройка и магазин.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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роман старовойт, курская область, происшествия