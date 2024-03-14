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ВСУ обстреляли белгородский Грайворон, пострадал человек - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 14.03.2024 (обновлено: 11:06 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/obstrel-1932865813.html
ВСУ обстреляли белгородский Грайворон, пострадал человек
ВСУ обстреляли белгородский Грайворон, пострадал человек - РИА Новости, 14.03.2024
ВСУ обстреляли белгородский Грайворон, пострадал человек
Один человек пострадал в результате украинского обстрела города Грайворон, госпитализация ему не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:40
2024-03-14T11:06
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Один человек пострадал в результате украинского обстрела города Грайворон, госпитализация ему не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. По предварительным данным, есть один пострадавший. В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина - у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался", - написал глава региона.Губернатор уточнил, что различные повреждения выявлены в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном домовладении, в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, а также магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел."На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", - подчеркнул Гладков.Город Грайворон расположен в пяти километрах от украинской границы, население - более 6 тысяч человек. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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грайворон, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли белгородский Грайворон, пострадал человек

Гладков: при обстреле белгородского Грайворона со стороны ВСУ пострадал человек

© Официальный канал мэра БелгородаПоследствия обстрела частного сектор Белгорода. 14 марта 2024
Последствия обстрела частного сектор Белгорода. 14 марта 2024
© Официальный канал мэра Белгорода
Последствия обстрела частного сектор Белгорода. 14 марта 2024
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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Один человек пострадал в результате украинского обстрела города Грайворон, госпитализация ему не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. По предварительным данным, есть один пострадавший. В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина - у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался", - написал глава региона.
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России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Губернатор уточнил, что различные повреждения выявлены в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном домовладении, в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, а также магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел.
"На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", - подчеркнул Гладков.
Город Грайворон расположен в пяти километрах от украинской границы, население - более 6 тысяч человек. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГрайворонБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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