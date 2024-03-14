https://ria.ru/20240314/nauka-1932651395.html

Стоматологическая анестезия в России станет более безопасной

Стоматологическая анестезия в России станет более безопасной - РИА Новости, 14.03.2024

Стоматологическая анестезия в России станет более безопасной

Выявить наиболее безопасное положение челюсти для введения стоматологической анестезии удалось ученым Санкт-Петербургского Государственного университета... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T03:00

2024-03-14T03:00

2024-03-14T03:00

наука

россия

общество

навигатор абитуриента

наука

университетская наука

первый мгму имени сеченова

пензенский государственный университет

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Выявить наиболее безопасное положение челюсти для введения стоматологической анестезии удалось ученым Санкт-Петербургского Государственного университета аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП) в составе отечественного исследовательского коллектива. Созданная ими 3D-модель фрагмента черепа позволила определить, что во избежание образования гематом и повреждения нерва необходимо производить инъекцию при максимально широко открытой ротовой полости и смещении нижней челюсти вправо "до упора". Результаты представлены в Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger.Мандибулярная анестезия, используемая в стоматологии для обезболивания нижней челюсти пациента, подразумевает блокаду ветвей нижнечелюстного нерва при введении инъекции в крыловидно-нижнечелюстное пространство. Данная процедура сопряжена с различными осложнениями (инфекция, гематома, кровотечение, повреждение нерва).Существует несколько разных техник введения мандибулярной анестезии в зависимости от "стоматологической школы", в рамках которой готовили специалиста. Как пояснили эксперты, способы введения такой анестезии отличаются выбором оптимального положения челюсти, под которым понимается определенное смещение челюсти и открытие ротовой полости, позволяющее "расширить" пространство между нервом и сосудом для введения анестезии.Ученые обратили внимание на то, что проведение экспериментов по выбору оптимального положения in vivo (при участии живого пациента) затруднительно. Для подтверждения "оптимальности" того или иного положения челюсти они прибегли к компьютерному моделированию.Исследователи СПб ГУАП, а также Сеченовского университета, Пензенского государственного университета и Казанского медицинского государственного университета разработали 3D-модель на основе снимков компьютерной томографии (КТ) для установления положения челюсти, при котором инъекция анестезии будет максимально безопасной."На основе КТ пациентов построена модель основания черепа, нижней челюсти, артерия головы и шеи. Мышцы (жевательные, медиально-крыловидные, латерально-крыловидные), нижнечелюстная связка височно-нижнечелюстной сустав и троичный нерв смоделированы в соответствии с анатомией человека", – отметила ассистент кафедры биотехнических систем и технологий СПб ГУАП Анна Сафронова.Она добавила, что при полном открытии рта и смещении положения челюсти вправо "до упора" достигается увеличение расстояния между сосудом и нервом, обеспечивается снижение вероятности повреждения этих структур."Нами проведено 5 исследований при различном положении челюсти (полностью открытый рот, полуоткрытый и вариаций смещения влево и вправо). На основе измерения расстояния между нервом и сосудом (рассматривается левая часть лица) мы пришли к выводу, что наибольшее расстояние достигается при полном открытии рта и максимальном смещении челюсти вправо", – рассказала специалист.По ее мнению, созданная 3D-модель может использоваться в учебном процессе для улучшения освоения теории и практики проводникового обезболивания на нижней челюсти.В рамках данного исследования коллектив планирует получить данные, учитывающие вариабельность анатомических структур у людей разного пола и возраста, что позволит обосновать применение нового подхода в клинической практике.СПб ГУАП – участник программы государственной поддержки университетов России "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231221/nauka-1916894970.html

https://ria.ru/20230701/lekarstvo-1881103948.html

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россия, общество, навигатор абитуриента, наука, университетская наука, первый мгму имени сеченова, пензенский государственный университет