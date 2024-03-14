https://ria.ru/20240314/natsproekty-1933057925.html

Костромская область отмечена за эффективную реализацию нацпроектов

Костромская область отмечена за эффективную реализацию нацпроектов - РИА Новости, 14.03.2024

Костромская область отмечена за эффективную реализацию нацпроектов

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин отметил Костромскую область в числе регионов, где контрактация мероприятий нацпроектов и федеральных программ... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T20:47

2024-03-14T20:47

2024-03-14T20:47

костромская область

костромская область

россия

мантурово

марат хуснуллин

сергей ситников

жкх

нацпроекты

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КОСТРОМА, 14 мар – РИА Новости. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин отметил Костромскую область в числе регионов, где контрактация мероприятий нацпроектов и федеральных программ организована на высоком уровне, сообщает администрация региона. Сообщается, что губернатор Костромской области Сергей Ситников в четверг в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию. В ходе совещания рассматривались вопросы контрактации объектов в рамках национальных и федеральных проектов 2024 года. "Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин отметил Костромскую область среди нескольких регионов, где контрактация мероприятий нацпроектов и федеральных программ организована на высоком уровне и ни одно из 15 направлений не находится в "красной зоне", - говорится в сообщении. По данным обладминистрации, по поручению губернатора Ситникова в регионе усилен контроль за ходом работ и соблюдением графиков на строительных объектах, сокращены сроки подготовки документов, подтверждающих строительную готовность, внедрена система раннего заключения соглашений и контрактации. Так, в рамках федерального проекта "Чистая вода" в 2024 году в регионе запланировано завершить строительство двух объектов в Мантурово и Кадые. Также будет введена в эксплуатацию станция водоподготовки в поселке Красное-на-Волге, начнется первый этап работ по подключению поселка Караваево к центральной системе водоснабжения города Костромы. Необходимые контракты заключены. В 2024 году в реализации президентского проекта по формированию комфортной городской среды в Костромской области принимают 28 муниципальных образований. По состоянию на 12 марта процент контрактования по территориям, запланированным к благоустройству, составляет уже 85%. В рамках реализации президентской инициативы по модернизации школьных систем образования заключено 16 муниципальных контрактов для капремонта школ, еще по одному оставшемуся объекту в Нейском округе контракт будет заключен до 25 марта. В 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Костромской области планируется отремонтировать 307 километров дорог, а в целом по всем программам - около 360 километров. Контрактация дорожных объектов на региональной сети составляет 100%, отмечают в обладминистрации.

https://ria.ru/20240229/kostroma-1930344667.html

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Алёна Пава

костромская область, россия, мантурово, марат хуснуллин, сергей ситников, жкх, нацпроекты