https://ria.ru/20240314/natsproekty-1933003999.html
Путин исключил узковедомственный подход при реализации нацпроектов
Путин исключил узковедомственный подход при реализации нацпроектов - РИА Новости, 14.03.2024
Путин исключил узковедомственный подход при реализации нацпроектов
Узковедомственный подход при подготовке и реализации национальных проектов недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:04
2024-03-14T17:04
2024-03-14T17:04
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Узковедомственный подход при подготовке и реализации национальных проектов недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи."Все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития, какой-либо узковедомственный подход здесь абсолютно недопустим", - сказал Путин, отметив, что "задача правительства - обеспечить слаженное взаимодействие, тесную координацию органов власти, отраслей экономики и социальной сферы".
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию — 2024
Россия, Владимир Путин, Общество, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин исключил узковедомственный подход при реализации нацпроектов
Путин исключил узковедомственный подход при подготовке и реализации нацпроектов
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Узковедомственный подход при подготовке и реализации национальных проектов недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи.
"Все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития, какой-либо узковедомственный подход здесь абсолютно недопустим", - сказал Путин, отметив, что "задача правительства - обеспечить слаженное взаимодействие, тесную координацию органов власти, отраслей экономики и социальной сферы".
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой