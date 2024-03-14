https://ria.ru/20240314/natsproekty-1933003999.html

Путин исключил узковедомственный подход при реализации нацпроектов

Путин исключил узковедомственный подход при реализации нацпроектов - РИА Новости, 14.03.2024

Путин исключил узковедомственный подход при реализации нацпроектов

Узковедомственный подход при подготовке и реализации национальных проектов недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:04

2024-03-14T17:04

2024-03-14T17:04

россия

владимир путин

общество

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Узковедомственный подход при подготовке и реализации национальных проектов недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи."Все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития, какой-либо узковедомственный подход здесь абсолютно недопустим", - сказал Путин, отметив, что "задача правительства - обеспечить слаженное взаимодействие, тесную координацию органов власти, отраслей экономики и социальной сферы".

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию — 2024