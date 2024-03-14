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Путин исключил узковедомственный подход при реализации нацпроектов - РИА Новости, 14.03.2024
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17:04 14.03.2024
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Путин исключил узковедомственный подход при реализации нацпроектов
Путин исключил узковедомственный подход при реализации нацпроектов - РИА Новости, 14.03.2024
Путин исключил узковедомственный подход при реализации нацпроектов
Узковедомственный подход при подготовке и реализации национальных проектов недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:04
2024-03-14T17:04
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Узковедомственный подход при подготовке и реализации национальных проектов недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи."Все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития, какой-либо узковедомственный подход здесь абсолютно недопустим", - сказал Путин, отметив, что "задача правительства - обеспечить слаженное взаимодействие, тесную координацию органов власти, отраслей экономики и социальной сферы".
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россия, владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию —  2024 
Россия, Владимир Путин, Общество, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин исключил узковедомственный подход при реализации нацпроектов

Путин исключил узковедомственный подход при подготовке и реализации нацпроектов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Узковедомственный подход при подготовке и реализации национальных проектов недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи.
"Все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития, какой-либо узковедомственный подход здесь абсолютно недопустим", - сказал Путин, отметив, что "задача правительства - обеспечить слаженное взаимодействие, тесную координацию органов власти, отраслей экономики и социальной сферы".
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